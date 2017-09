myhyipsnet Профессионал

ROYALINVEST - royalinvest.club Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 22/09/2017



языки: EN



Новый проект: ROYALINVEST.CLUB

Я не админ!





Описание программы

Цитата: We’ve all experienced the small victory of a favourable exchange rate, but what if you could make the most of these fluctuations on a daily basis and a larger scale? The dynamic foreign exchange market offers a rich investment opportunity, but only if you know how best to capitalize on its potential. At ROYALINVEST.CLUB, we specialize in navigating this intricate landscape on your behalf, so that you can sit back and watch your investment grow. Перевод с Google: (RU)

Цитата: Мы все испытали небольшую победу благоприятного обменного курса, но что, если бы вы могли максимально использовать эти колебания на ежедневной основе и в более крупном масштабе? Динамичный валютный рынок предлагает богатую инвестиционную возможность, но только если вы знаете, как лучше использовать свой потенциал. В ROYALINVEST.CLUB мы специализируемся на навигации по этому замысловатому ландшафту от вашего имени, чтобы вы могли сидеть сложа руки и смотреть, как ваши инвестиции растут. + Планы: Цитата: 101% After 1 day / 104% After 2 days / 107% After 3 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $5

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: CloudFlare

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: PositiveSSL Multi-Domain - COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

royalinvest.club - Licensed + Whois

Цитата: Name Server: tina.ns.cloudflare.com

Name Server: aiden.ns.cloudflare.com



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2016-10-07 - Expires on 2018-10-06 - Updated on 2017-09-12

+ Мой вклад:

Цитата: Amount: 500$

Sent September 22 @ 10:46 PM

https://blockchain.info/tx/3cd91c498...c42becce03b633

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

