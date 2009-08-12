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#1 подарок всем веб-дизайнерам
| Все об удаленной работе (фрилансе). Теория и практика.
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Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:03
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#1
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Интересующийся
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Латвия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 54
Благодарностей: 0
УГ: 0
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#1 подарок всем веб-дизайнерам
Здравствуйте!
Периодически буду всех баловать шаблонами(можете использовать как хотите и где хотите без обязательств)
Вот первая раздача '10 html шаблонов'
Наделайте максимум шума!
https://yadi.sk/d/CvWrv0-63N9PRh
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Сегодня, 19:16
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