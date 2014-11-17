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Litecoin упал на 50% от своего максимума и цена смотрит вниз

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Litecoin упал на 50% от своего максимума и цена смотрит вниз

Пара LTC/USD снова торгуется ниже 50 долларов, всего через три недели после установления нового рекордного максимума чуть ниже 100 долларов.

В то время как распродажа соответствует слабости рынка, она по-прежнему вызывает тревогу, учитывая недавние потери и отсутствие сигналов для бычьего разворота. На момент написания статьи криптовалюта торгуется на уровне примерно 45 долларов.

По данным CoinMarketCap, litecoin потерял 11% за последние 24 часа. За неделю цена litecoin снизилась на 14%, а за месяц - на 1%.

Возможно, наиболее примечательным является то, что криптовалюта потеряла более 50% цены, достигнутой ею благодаря своему технологическому возрождению в начале этого года, в течение которого она поднялась с 3,27 долларов (сентябрь 2016 года) до 100 долларов (максимум в сентябре 2017 года).

Добавляет неопределенности то, что новости, связанные с litecoin, были оптимистичными.

Ранее на этой неделе Coinbase объявила о включении litecoin, а также ether в свою услугу «хранилище», добавив дополнительный уровень безопасности к стандартному кошельку Coinbase.

Анализ ценовых действий показывает, что период падения еще не закончился, и мы можем увидеть дальнейшее снижение цены.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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