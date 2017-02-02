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MonacoCoin - новая монета с POW & POS X11 и Мастернодами

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Старый Сегодня, 18:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.02.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
MonacoCoin - новая монета с POW & POS X11 и Мастернодами
Я не имею никакого отношения к проекту, не преследую коммерческого интереса или иной выгоды, тут нет реф.ссылок и тому подобного... Топик создал, так как проект лично меня заинтересовал и хотелось бы конструктивного обсуждения этой монеты.

Нашел в сети новый проект под названием MonakoCoin (не путайте с эфирным токеном Monaco). Проект совсем "зеленый", что дает шанс оказаться в авангарде инвесторов. MonacoCoin (XMCC) - это форк Dash, разработчики MonacoCoin хотят предложить мощную систему, проверенную временем, поэтому за основу был взят DashCore. Это позволило обеспечить превосходную безопасность, надежность и удобство в использовании. Дальнейшие обновления будут отличаться от кода Dash.
У проекта амбициозные планы - интеграция криптоконверсий в реальной среде. Княжество Монако - идеальная площадка для интеграции криптовалют в мелкие предприятия. Цель проекта как можно более популяризировать использование криптовалют и особенно его использование в наших ежедневных транзакциях. MonacoCoin стремится объединить большое количество предприятий и предоставить им приложения для смартфонов,кредитные карт для пользователей, а также платежные терминалы, предназначенные для торговцев. Княжество Монако является участником безопасного и надежного обменного процесса. Монако идеальное государство чтобы стать первопроходцем в области технологий основанных по принципу блокчейн. Развитие платежной системы будет финансироваться за счет рыночной оценки валюты.
Для запуска Мастерноды необходимо иметь 1000 XMCC, что при стоимости монеты +/-1$, дает возможность запустить мастерноду всего за 0,25 Btc.

Официальный сайт проекта
Монета на coinmarketcap

__________________
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Последний раз редактировалось Electromir; Сегодня в 18:46.
Electromir на форуме  
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Метки
инвестиции, мастернода, новый проект, пассивный доход, перспективы криптовалюта
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