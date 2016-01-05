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Венесуэльцы продают вещи из онлайн-игр за биткоины

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Венесуэльцы продают вещи из онлайн-игр за биткоины

Некоторые венесуэльские граждане, наблюдая ужасную экономическую ситуацию в стране, пытаются заработать в ролевых многопользовательских онлайн-играх (MMORPG), собирая игровые предметы и продавая их за биткоины.

Появилось много сообщений о венесуэльском золотом фарминге в MMORPG под названием Runescape. Фармеры продают вещи из игры за биткоины, тем самым зарабатывая на жизнь. Золотой фарминг всегда считался спорным, но прибыльным занятием, так как онлайн-игры стали чрезвычайно популярными. Бизнес-модель начала развиваться в Китае, где многие начали приобретать валюту или предметы в игре, а затем продавали их за реальные деньги. К 2009 году более 1 миллиона фармеров уже было не из Китая. Трудно получить точную цифру сколько доходов приносит золотой фарминг, но есть данные, что в 2008 году фармеры заработали $300 млн.


Венесуэльцы, играющие в Runescape, задаются целью убить как можно больше зеленых драконов, чтобы собрать 500 000 игровых денег, которые можно обменять на $0,50. Большинство фармеров зарабатывают примерно $0,50\час на Runescape и это дает возможность получать доход выше, чем на большинстве работ в стране. Некоторые венесуэльцы могут зарабатывать и до $2-3\час, если у них развит навык в игре и их не забанит модератор. Такие игроки могут раз за разом убивать босса Зулра и зарабатывать по 3 млн игровых монет каждый час. Таким образом можно зарабатывать больше человека, имеющего ученую степень.

Монеты из игры Runescape продаются на интернет-сайтах за биткоины. Золотой фарминг не приветствуется в Runescape и многих других онлайн-играх. Кроме того, недавно был опубликован призыв на Reddit, в котором предлагалось объединиться в борьбе против венесуэльских фармеров.





Перевод специально для mmgp.ru
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