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Mastercard намекает о планах введения блокчейн-системы расчётов

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Mastercard намекает о планах введения блокчейн-системы расчётов

Mastercard имеет намерение интегрировать блокчейн в свою инфраструктуру платежей. На этой неделе Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало новую заявку от финансового гиганта, в которой изложено решение для «единой системы расчетов», которое поможет облегчить некоторые из проблем, связанных с платежами между компаниями. Конкретные проблемы, упомянутые в приложении, включают в себя растущие требования к хранению данных и общий объем транзакций.

Примечательно, что в тексте Mastercard предполагает, что такая система может включать в себя блокчейн-реестр транзакций.

В заявлении поясняется: "В некоторых вариантах реестр может быть на основе блокчейн, что поможет хранить связанные данные. ... В системе значения данных могут включать в себя заказы на поставку, счета-фактуры, данные транзакции и другие данные, хранящиеся в реестре."

Mastercard пояснил, что блокчейн сможет автоматически замечать все изменения, внесенные в реестр, создавая контролируемую и нередактируемую запись всех данных. В результате злоумышленники не смогут изменять транзакции в системе.

Данная заявка является последней из тех, где Mastercard претендует на интеллектуальную собственность, связанную с технологией блокчейн. Совсем недавно, в августе, USPTO опубликовало заявку, касающуюся выплат долга в криптовалюте.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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