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Продам: L3+, ibelink на 11 gh\s, 22 gh\s, D3. мск.
Продам оборудованием для майнинга, в наличии:
l3+ (3 шт.) Стоимость 300 -305 т.р. (опт. розница),
ibelink на 11gh/s (20 шт.) 760-770 т.р. (опт. розница).
Открыт предзаказ на ibelink 22gh/s 750 т.р. и D3 - стоимость 235-240 т.р. (в наличии с 25.09.17 по 630 т.р.).
На другие модели предзаказа нет. Все оборудование новое, поставки недавние, с б.п.
Только самовывоз мск.
Тел.: 89398880700
@VolterChetter-тг.
добавлено через 4 минуты
Продам BTC в любых средних и крупных объемах, москва, за нал., (можно безнал с юр.лиц.\физ.лиц. другие регионы и страны).
Нал. - от биржи Кракен от +2%.
Все в срок, можно через банк или офис, оплата после перевода битка.
Быстро, анонимно, все детали могу обсудить.
(условия для особо крупных сделок обсуждаются отдельно).
Тел.: 89398880700
@VolterChetter-тг.
Последний раз редактировалось Volder Chetter; Сегодня в 17:33.
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