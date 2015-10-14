Youtubetop - youtubetop.biz

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 291
Благодарностей: 39
УГ: 24
КП: 0.000
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elmartyan на форуме  
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