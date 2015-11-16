OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,028 Благодарностей: 1,471 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

Стартап Activehours привлёк $39 млн в новый способ выплаты аванса



Сообщается, что по прошествии 9 месяцев с того момента как американский стартап Эктивауэрс ("



Этот новый раунд финансирования возглавила американская венчурная компания Andreessen Horowitz, а также в нем поучаствовали такие американские компании как Matrix Partners, Ribbit Capital и March Capital Partners, которые вкладываются в стартапы на их ранее стадии развития и таким образом, на сегодня Activehours удалось привлечь на своё развитие уже почти 65 млн долл. США с момента запуска этого стартапа в 2013 году.



Эта компания из американского Пало-Альто, занимается авансовыми выплатами в пользу своих клиентов, денежных средств, которые они уже заработали, но ещё не получили от своих работодателей и при этом она не взимает никаких процентов за ту наличность, которую она направляет им авансом. Вместо этого компания просит, чтобы пользователи сервиса платили бы им небольшую добровольную комиссию за получение досрочного доступа к своим уже заработанным средствам.



Стоит сказать, что для таких инвесторов как хедж-фонды и банки, предложение направлять деньги в Activehours для расплаты наперёд с наемными работниками, по всей вероятности, является гарантированной нормой прибыли от полученных наличных денег, которую компания Activehours делает от "чаевых" от её пользователей.



На самом деле Activehours пока не раскрывает точный объём своих кредитных фондов, но для банков и альтернативных инвесторов, которые находятся в поиске более высокой доходности, чем тот же сберегательный счёт, бизнес на выплате авансов может быть привлекательным.



Сами представители Activehours утверждают, что деньги получаемые ими обратно в качестве "чаевых" от клиентов этого сервиса, никогда не превышают 15% (примерно) от направленных получателям конечных сумм и что пока не одному пользователю не планируется переводить более 100 долларов за раз.



Проблема, которую эта компания желает решить, имеет важное значение и в этом нет никаких сомнений. Согласно исследованию проведенному конкурентом Activehours, компанией FlexWage стрессы от нехватки денег и жизнь "от зарплаты до зарплаты" американского рабочего класса сейчас довольно ощутимы.



Вы только вдумайтесь: - сейчас американцы платят 32 млрд долларов в год за доступ к банковскому овердрафту или 9 млрд долларов в качестве сборов и процентов за получение денежных ссуд. Также они отдают 6 млрд долларов в качестве сборов за получение ссуд в ломбардах и 5 млрд долларов в виде сборов за свои закладные бумаги и понятно, что эти цифры растут именно для тех людей, которые пытаются в Америке свести концы с концами. По оценкам компании FlexWage, почти половина сотрудников, которые получают почасовую зарплату, тратят 3 или более часов в неделю на размышления о том как решить свои финансовые вопросы.



Но в отличие от FlexWage или PayActiv, другого конкурента этого стартапа, Activehours не работает напрямую с работодателями. Вместо этого компания идёт непосредственно к потребителям, которые являются ее пользователями, чтобы заставить их напрямую загрузить в свои смартфоны её инструмент.



Как мы описали в предыдущей статье об этой компании, сервис работает именно подобным образом.



"Сервис Activehours не спрашивает с вас вашу кредитную историю или номер социального страхования. Любой, кто имеет в банке текущий счет и работу, может воспользоваться данной услугой, независимо от того, где он работает. Сервис предоставляет доступ к своей насчитанной зарплате, прежде чем работодатель сам её вам выплатит. Также, Activehours активно сотрудничает с Uber, чьи водители могут подключить свой счет в Uber к сервису этой компании, чтобы сразу же получать свои заработанные деньги по завершению рабочей смены.



Согласно данным с онлайн-ресурса Consumerist, важно сказать, что с учетом продолжительности денежных займов в Америке и срока погашения задолженности по ним, процентная ставка по таким "чаевым" для авансовых заемщиков может быть увеличенной.



По признанию самой компании, если пользователь сервиса возвращает взятую ранее им зарплатную ссуду через 2 недели после получения им 100 долл. США и скажем платит 10 долларов США в качестве "чаевых" этому сервису, то размер процентной ставки в таком случае будет составлять 260% годовых, что вообще-то аналогично очень высоким банковским ставкам.



Тем не менее стартап Activehours афиширует себя в качестве такого способа для своих клиентов, чтобы они могли взять под контроль свои зарплаты.



"Уже несколько веков тому назад люди получали оплату деньгами за свой за труд, поскольку они работали. Работодатели прибывали, чтобы оплатить труд своих работников каждые две недели, потому что это было удобнее для них, для этих работодателей. Теперь же мы создали способ для людей, который помогает вернуть им постоянный контроль над своими зарплатами", - отметил основатель этого стартапа Activehours г-н Рам Паланиаппан в своем заявлении в связи с раундом очередного финансирования. "С этим последним инвестиционным раундом мы постараемся значительно расширить штат нашей команды и еще больше улучшить продукт, чтобы продолжить фокусироваться на том, чтобы сделать получение денежных средств ещё удобнее для всех".



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c507313ca6d Сообщается, что по прошествии 9 месяцев с того момента как американский стартап Эктивауэрс (" Activehours ") привлёк на своё финансирование 22 млн. долл. США, которые были им вложены в развитие своей уникальной системы ежедневного начисления заработной платы, на этой неделе им было ещё дополнительно 39 млн долл. США в качестве финансирования на свою деятельность.Этот новый раунд финансирования возглавила американская венчурная компания Andreessen Horowitz, а также в нем поучаствовали такие американские компании как Matrix Partners, Ribbit Capital и March Capital Partners, которые вкладываются в стартапы на их ранее стадии развития и таким образом, на сегодня Activehours удалось привлечь на своё развитие уже почти 65 млн долл. США с момента запуска этого стартапа в 2013 году.Эта компания из американского Пало-Альто, занимается авансовыми выплатами в пользу своих клиентов, денежных средств, которые они уже заработали, но ещё не получили от своих работодателей и при этом она не взимает никаких процентов за ту наличность, которую она направляет им авансом. Вместо этого компания просит, чтобы пользователи сервиса платили бы им небольшую добровольную комиссию за получение досрочного доступа к своим уже заработанным средствам.Стоит сказать, что для таких инвесторов как хедж-фонды и банки, предложение направлять деньги в Activehours для расплаты наперёд с наемными работниками, по всей вероятности, является гарантированной нормой прибыли от полученных наличных денег, которую компания Activehours делает от "чаевых" от её пользователей.На самом деле Activehours пока не раскрывает точный объём своих кредитных фондов, но для банков и альтернативных инвесторов, которые находятся в поиске более высокой доходности, чем тот же сберегательный счёт, бизнес на выплате авансов может быть привлекательным.Сами представители Activehours утверждают, что деньги получаемые ими обратно в качестве "чаевых" от клиентов этого сервиса, никогда не превышают 15% (примерно) от направленных получателям конечных сумм и что пока не одному пользователю не планируется переводить более 100 долларов за раз.Проблема, которую эта компания желает решить, имеет важное значение и в этом нет никаких сомнений. Согласно исследованию проведенному конкурентом Activehours, компанией FlexWage стрессы от нехватки денег и жизнь "от зарплаты до зарплаты" американского рабочего класса сейчас довольно ощутимы.Вы только вдумайтесь: - сейчас американцы платят 32 млрд долларов в год за доступ к банковскому овердрафту или 9 млрд долларов в качестве сборов и процентов за получение денежных ссуд. Также они отдают 6 млрд долларов в качестве сборов за получение ссуд в ломбардах и 5 млрд долларов в виде сборов за свои закладные бумаги и понятно, что эти цифры растут именно для тех людей, которые пытаются в Америке свести концы с концами. По оценкам компании FlexWage, почти половина сотрудников, которые получают почасовую зарплату, тратят 3 или более часов в неделю на размышления о том как решить свои финансовые вопросы.Но в отличие от FlexWage или PayActiv, другого конкурента этого стартапа, Activehours не работает напрямую с работодателями. Вместо этого компания идёт непосредственно к потребителям, которые являются ее пользователями, чтобы заставить их напрямую загрузить в свои смартфоны её инструмент.Как мы описали в предыдущей статье об этой компании, сервис работает именно подобным образом."Сервис Activehours не спрашивает с вас вашу кредитную историю или номер социального страхования. Любой, кто имеет в банке текущий счет и работу, может воспользоваться данной услугой, независимо от того, где он работает. Сервис предоставляет доступ к своей насчитанной зарплате, прежде чем работодатель сам её вам выплатит. Также, Activehours активно сотрудничает с Uber, чьи водители могут подключить свой счет в Uber к сервису этой компании, чтобы сразу же получать свои заработанные деньги по завершению рабочей смены.Согласно данным с онлайн-ресурса Consumerist, важно сказать, что с учетом продолжительности денежных займов в Америке и срока погашения задолженности по ним, процентная ставка по таким "чаевым" для авансовых заемщиков может быть увеличенной.По признанию самой компании, если пользователь сервиса возвращает взятую ранее им зарплатную ссуду через 2 недели после получения им 100 долл. США и скажем платит 10 долларов США в качестве "чаевых" этому сервису, то размер процентной ставки в таком случае будет составлять 260% годовых, что вообще-то аналогично очень высоким банковским ставкам.Тем не менее стартап Activehours афиширует себя в качестве такого способа для своих клиентов, чтобы они могли взять под контроль свои зарплаты."Уже несколько веков тому назад люди получали оплату деньгами за свой за труд, поскольку они работали. Работодатели прибывали, чтобы оплатить труд своих работников каждые две недели, потому что это было удобнее для них, для этих работодателей. Теперь же мы создали способ для людей, который помогает вернуть им постоянный контроль над своими зарплатами", - отметил основатель этого стартапа Activehours г-н Рам Паланиаппан в своем заявлении в связи с раундом очередного финансирования. "С этим последним инвестиционным раундом мы постараемся значительно расширить штат нашей команды и еще больше улучшить продукт, чтобы продолжить фокусироваться на том, чтобы сделать получение денежных средств ещё удобнее для всех".Перевод специально для mmgp.ru источник

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