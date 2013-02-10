Drum13 Мастер

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Российские аграрии выходят на новые рынки сбыта зерновых



Россия продолжает наращивать экспортные поставки зерновых за границу, всё более расширяя рынки сбыта. В частности, российское зерно решили закупать такие страны, как Лаос, Колумбия и Мексика. И как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, данные государства никогда в своей истории ещё не покупали зерновые, выращенные российскими аграриями.



Для российских агрохолдингов открываются новые рынки сбыта, даже те, на которых российское зерно ни разу не продавалось. Так открылись рынки сбыта в Лаосе. Заключила контракты на первые поставки зерновых из России и Колумбия, которая так же решила закупать российское зерно. Вынуждена покупать зерно в России и Венесуэла, но это больше из-за введённых против неё экономических санкций Соединёнными Штатами Америки. Так же и по Мексике, которая только за текущий год отгрузила в свои зернохранилища 300 тыс тонн российской пшеницы.



Рассказал журналистам глава Россельхознадзора и о качестве зерновых, урожая текущего года. По словам чиновника, в этом году качество было несколько хуже, чем в прошлом году. Выросла доля пшеницы 3-го класса в общем объёме урожая. Рост составил до 25 процентов, что на три процента выше прошлогодних показателей. Доля продовольственной пшеницы составляет 65-68 процентов. Точные данные появятся только к концу года.



Фермерские хозяйства должны радоваться, что получен такой хороший урожай в 2017 году. Но как указывает в своей речи Сергей Данкверт, такие урожаи должны быть системными, то есть каждый год. Только в этом случае новые рынки сбыта будут завоёвываться российскими аграриями. Но качество зерновых так же играет немаловажную роль, так как рынки сбыта захватываются не только количеством, но и качеством. Ведь в таких странах, как США, Канада, Австралия, именно государственные проверяющие и контролирующие органы очень внимательно следят за качеством продаваемого за границу зерна. В то же время, не только на пшеницу стоит делать упор российским производителям. Аграрии просто обязаны задуматься о диверсификации поставок зерновых за границу.



Агрохолдингам нужно закрепить те объёмы выращиваемой пшеницы, что есть сейчас, и увеличивать посевные площади, к примеру, кукурузы. Ведь рядом находятся крупные импортёры данной сельскохозяйственной культуры, Турция и Иран. Сельхозпроизводители должны понимать, что определённая диверсификация должна быть осуществлена в обязательном порядке.



Специально для mmgp.ru Россия продолжает наращивать экспортные поставки зерновых за границу, всё более расширяя рынки сбыта. В частности, российское зерно решили закупать такие страны, как Лаос, Колумбия и Мексика. И как заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, данные государства никогда в своей истории ещё не покупали зерновые, выращенные российскими аграриями.Для российских агрохолдингов открываются новые рынки сбыта, даже те, на которых российское зерно ни разу не продавалось. Так открылись рынки сбыта в Лаосе. Заключила контракты на первые поставки зерновых из России и Колумбия, которая так же решила закупать российское зерно. Вынуждена покупать зерно в России и Венесуэла, но это больше из-за введённых против неё экономических санкций Соединёнными Штатами Америки. Так же и по Мексике, которая только за текущий год отгрузила в свои зернохранилища 300 тыс тонн российской пшеницы.Рассказал журналистам глава Россельхознадзора и о качестве зерновых, урожая текущего года. По словам чиновника, в этом году качество было несколько хуже, чем в прошлом году. Выросла доля пшеницы 3-го класса в общем объёме урожая. Рост составил до 25 процентов, что на три процента выше прошлогодних показателей. Доля продовольственной пшеницы составляет 65-68 процентов. Точные данные появятся только к концу года.Фермерские хозяйства должны радоваться, что получен такой хороший урожай в 2017 году. Но как указывает в своей речи Сергей Данкверт, такие урожаи должны быть системными, то есть каждый год. Только в этом случае новые рынки сбыта будут завоёвываться российскими аграриями. Но качество зерновых так же играет немаловажную роль, так как рынки сбыта захватываются не только количеством, но и качеством. Ведь в таких странах, как США, Канада, Австралия, именно государственные проверяющие и контролирующие органы очень внимательно следят за качеством продаваемого за границу зерна. В то же время, не только на пшеницу стоит делать упор российским производителям. Аграрии просто обязаны задуматься о диверсификации поставок зерновых за границу.Агрохолдингам нужно закрепить те объёмы выращиваемой пшеницы, что есть сейчас, и увеличивать посевные площади, к примеру, кукурузы. Ведь рядом находятся крупные импортёры данной сельскохозяйственной культуры, Турция и Иран. Сельхозпроизводители должны понимать, что определённая диверсификация должна быть осуществлена в обязательном порядке.

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