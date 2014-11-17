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Walmart начал сотрудничать с производителем смарт-замков August

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Walmart начал сотрудничать с производителем смарт-замков August

Компания Walmart объявила, что начнет тестировать новую услугу, которая позволит клиентам со смарт-устройствами для дома от August, такими как дверной звонок и камеры безопасности, получать заказы уже внутри своего дома, а не оставленными на пороге. Этот тест также будет включать в себя онлайн-заказы на бакалейные товары, которые не просто будут размещены внутри дома, как другие заказы, но будут оставлены в холодильнике и морозильнике, если это необходимо.

По словам ритейлера, тест будет проводиться в районе Силиконовой долины с ограниченным кругом клиентов, которые решили испытать новую услугу.

Клиенты будут использовать смарт-замок August, чтобы позволить доставщикам получить единоразовый вход в дом. Используя эти интеллектуальные домашние устройства, клиент может видеть весь процесс доставки от начала до конца, начиная с уведомления, отправленного на мобильное устройство.

Сама доставка обрабатывается компанией Deliv. Хотя August является первым партнером, с которым Walmart работает над этим проектом, предположительно, если тесты будут успешными, Walmart добавит в будущем других производителей смарт-устройств для дома.

Компания не сказала, что будет стоить эта новая услуга, вместо этого отметив, что ценообразование - это то, на что будет сосредоточен эксперимент. Другими словами, Walmart попытается определить, какую цену клиент готов заплатить за это дополнительное удобство.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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