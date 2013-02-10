Верховный Суд РФ в очередной раз ударил по рукам наглых ростовщиков из МФО

Интересное постановление Верховного Суда Российской Федерации было опубликовано. И хотя оно датируется чуть ли не месячной давностью, но вот известно о нём стало совсем недавно. Суть постановления заключается в том, чтобы найти эффективный способ борьбы клиентам МФО за снижение процентных ставок по просроченному долгу.
Суд всё же признаёт, что в договоре микрофинансовая организация может указывать любую процентную ставку, но на время кредитования, что указано в договоре. Это не против закона. А вот в период просрочки, МФО уже не имеют право начислять бешеные проценты, указанные всё в том же договоре. Верховный Суд РФ указывает, что по итогам прошедшего года, средневзвешенная процентная ставка по просрочке должна начисляться исходя из 17,53 процент годовых. Но никак не выше.
По материалам vsrf.ru