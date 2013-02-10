Фондовый рынок попал под удар из-за взлома Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая является, между прочим, государственным органом регулирования финансового рынка призналась международным СМИ в том, что её базы данных оказались взломаны неизвестными хакерами, вследствие чего, полученная информация была использована при заключении выгодных сделок на фондовой бирже, злоумышленниками.
Как завили в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, первую брешь в системе безопасности хакеры смогли обнаружить год назад, благодаря этому преступники смогли проникнуть в систему EDGAR. В данной системе имеется база данных, в которой хранится разнообразная информация о корпорациях. В частности, уведомления о слиянии, поглощении, крупных инвестиционных проектах. Документы хранились в базе данных до момента публикации официальной отчётности.
И хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что брешь в системе безопасности была тут же устранена, в августе текущего года стало известно, что из-за нового взлома базы данных, преступная организация получила доступ к секретной инсайдерской информации. И теперь полученные преступным путём данные, послужат кому-то на фондовом рынке для обогащения.
Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США продолжает успокаивать своих клиентов, рассказывая им, что вследствие взлома системы безопасности, к преступникам не попала информация о персональных данных. А это значит, что никакой угрозы деятельности корпораций на фондовом рынке нет.
Но аналитики различных инвестиционных фондов находятся в растерянности. Ведь как они утверждают, из-за утечки данных из базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США преступники получили в руки инструмент, который поможет им влиять на весь фондовый рынок, тем самым они смогут получить прибыль, в миллиарды долларов.
По материалам nag.ru