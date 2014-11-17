Разработчики биткоина представили дорожную карту проекта конфиденциальности Dandelion

Разработчики, стоящие за решением конфиденциальности биткоина под названием Dandelion (одуванчик), представили новую дорожную карту, в которой рассматриваются ранее обнаруженные проблемы с кодом.
Запущенный в январе, Dandelion изменяет сетевой платежный протокол, чтобы скрыть исходный IP-адрес, стоящий за транзакцией. Он делает это, разбивая транзакцию на две части, названные «стебель» и «пух». «Стебель» - это сама транзакция, а «пух» - это метод ее сокрытия.
Первоначально предложение было представлено для изучения в качестве протокола улучшения биткоина (BIP) еще в июне, но были обнаружены проблемы, которые в конечном счете задержали проект. Как отметил Грег Максвелл, различные ошибки в Dandelion могут привести к его деанонимизации с течением времени.
Теперь команда Dandelion выступила с предложением представить стратегию решения этих проблем. Улучшенный Dandelion BIP пока еще далек от завершения.
"Мы еще не завершили ссылочную реализацию, поэтому это обновление не включает новый BIP. Вместо этого мы просто излагаем шаги, которые планируем принять до обновления BIP», - сказала одна из разработчиков Джулия Фанти.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru