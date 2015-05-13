ТОП-10 самых финансируемых отраслей для ICO в 2017 году

В секторе ICO есть большое количество инновационных идей и их привлечение на рынок требует довольно больших денег.
2017 год был достаточно позитивным для конкретных типов проектов ICO.
Сегодня я представлю ТОП-10 наиболее популярных отраслей для ICO в 2017 году.
10. Майнинг
Многие люди ожидали гораздо больше ICO проектов связанных с майнингом. GigaWatt, пожалуй, лучший проект данной отрасли. На протяжении всего 2017 года, "майнинговые" ICO собрали $ 20,21 млн инвестиций, что является довольно неплохой суммой.
9. Идентификация
Самым главным преимуществом технологии Blockchain это то, что она может улучшить идентификацию пользователей. Однако, объединение Blockchain с таким процессом является довольно непростым делом. Несколько проектов собрали деньги для этой конкретной цели, в результате чего в этом году получили ни много ни мало $ 33 млн.
8. Реклама
Многие люди хотели бы видеть больше усилий в сфере рекламы. ICO уже сосредоточил внимание на этом рынке, что позволило привлечь $ 49.98 млн капитала в течение всего 2017 года. Довольно интересная отрасль, которая будет проходить еще долгий путь своего развития.
7. Азартные игры и ставки
Криптовалюта и азартные игры всегда шли нога в ногу. Неудивительно, что в этом году десяток проектов ICO сосредоточились именно на этой отрасли и сумели поднять $ 69 млн.
6. Виртуальная реальность
Сочетание VR и криптовалюты все еще требует улучшения. Тем не менее многие ICO выполнили свои обещания и подняли $ 92.475 млн капитала.
5. Финансы
Большое количество компаний, фокусирующих свое внимание на этом рынке, нацелены на изменение финансового сектора в ближайшие несколько лет. С учетом этого, в 2017 году было поднято $ 146.68 млн инвестиций.
4. Платежи
Большинство людей ожидают увидеть новые способы оплаты товаров и услуг, и криптовалюта является весьма революционным в этом отношении. Большое количество ICO проектов получили $ 183.37 млн и надеяться увидеть крупные изменения в системах платежей в ближайшем будущем.
3. Инвестиционные платформы
Эта конкретная отрасль всегда была большой частью криптовалют в целом. Благодаря ICO, инвесторы теперь могут помочь в создании инвестиционных платформ будущего. Никто не удивился, что ICO проекты привлекли $ 220 млн в течение всего этого года. Однако до сих пор не ясно, какое будущее будет у этой отрасли.
2. Хранение данных
За последние два года мы видели, что несколько компаний сосредоточили свое внимание на децентрализованных решениях по хранению данных. С рождением криптовалюты, этот рынок стал более конкурентоспособным, что позволило с помощью ICO поднять $ 286.22 млн в течение 2017 года.
1. Инфраструктура
Большое количество ICO проектов сосредоточены на создании новых и улучшенных инфраструктур для различных отраслей. 44.1% всех привлеченных инвестиций поступают именно в этот сектор, что эквивалентно $ 1 млрд. Создание этих новых инфраструктур будет нелегким делом, и для достижения поставленных целей дорог буде каждый цент из этого миллиарда.
Автор: Alcest
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