Alcest elbrusinvest.ru



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ТОП-10 самых финансируемых отраслей для ICO в 2017 году

В секторе ICO есть большое количество инновационных идей и их привлечение на рынок требует довольно больших денег.

2017 год был достаточно позитивным для конкретных типов проектов ICO.



Сегодня я представлю ТОП-10 наиболее популярных отраслей для ICO в 2017 году.



10. Майнинг



Многие люди ожидали гораздо больше ICO проектов связанных с майнингом. GigaWatt, пожалуй, лучший проект данной отрасли. На протяжении всего 2017 года, "майнинговые" ICO собрали $ 20,21 млн инвестиций, что является довольно неплохой суммой.



9. Идентификация



Самым главным преимуществом технологии Blockchain это то, что она может улучшить идентификацию пользователей. Однако, объединение Blockchain с таким процессом является довольно непростым делом. Несколько проектов собрали деньги для этой конкретной цели, в результате чего в этом году получили ни много ни мало $ 33 млн.



8. Реклама



Многие люди хотели бы видеть больше усилий в сфере рекламы. ICO уже сосредоточил внимание на этом рынке, что позволило привлечь $ 49.98 млн капитала в течение всего 2017 года. Довольно интересная отрасль, которая будет проходить еще долгий путь своего развития.



7. Азартные игры и ставки



Криптовалюта и азартные игры всегда шли нога в ногу. Неудивительно, что в этом году десяток проектов ICO сосредоточились именно на этой отрасли и сумели поднять $ 69 млн.



6. Виртуальная реальность



Сочетание VR и криптовалюты все еще требует улучшения. Тем не менее многие ICO выполнили свои обещания и подняли $ 92.475 млн капитала.



5. Финансы



Большое количество компаний, фокусирующих свое внимание на этом рынке, нацелены на изменение финансового сектора в ближайшие несколько лет. С учетом этого, в 2017 году было поднято $ 146.68 млн инвестиций.



4. Платежи



Большинство людей ожидают увидеть новые способы оплаты товаров и услуг, и криптовалюта является весьма революционным в этом отношении. Большое количество ICO проектов получили $ 183.37 млн и надеяться увидеть крупные изменения в системах платежей в ближайшем будущем.



3. Инвестиционные платформы



Эта конкретная отрасль всегда была большой частью криптовалют в целом. Благодаря ICO, инвесторы теперь могут помочь в создании инвестиционных платформ будущего. Никто не удивился, что ICO проекты привлекли $ 220 млн в течение всего этого года. Однако до сих пор не ясно, какое будущее будет у этой отрасли.



2. Хранение данных



За последние два года мы видели, что несколько компаний сосредоточили свое внимание на децентрализованных решениях по хранению данных. С рождением криптовалюты, этот рынок стал более конкурентоспособным, что позволило с помощью ICO поднять $ 286.22 млн в течение 2017 года.



1. Инфраструктура



Большое количество ICO проектов сосредоточены на создании новых и улучшенных инфраструктур для различных отраслей. 44.1% всех привлеченных инвестиций поступают именно в этот сектор, что эквивалентно $ 1 млрд. Создание этих новых инфраструктур будет нелегким делом, и для достижения поставленных целей дорог буде каждый цент из этого миллиарда.



Автор: Alcest

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru В секторе ICO есть большое количество инновационных идей и их привлечение на рынок требует довольно больших денег.2017 год был достаточно позитивным для конкретных типов проектов ICO.Сегодня я представлю ТОП-10 наиболее популярных отраслей для ICO в 2017 году.Многие люди ожидали гораздо больше ICO проектов связанных с майнингом. GigaWatt, пожалуй, лучший проект данной отрасли. На протяжении всего 2017 года, "майнинговые" ICO собрали $ 20,21 млн инвестиций, что является довольно неплохой суммой.Самым главным преимуществом технологии Blockchain это то, что она может улучшить идентификацию пользователей. Однако, объединение Blockchain с таким процессом является довольно непростым делом. Несколько проектов собрали деньги для этой конкретной цели, в результате чего в этом году получили ни много ни мало $ 33 млн.Многие люди хотели бы видеть больше усилий в сфере рекламы. ICO уже сосредоточил внимание на этом рынке, что позволило привлечь $ 49.98 млн капитала в течение всего 2017 года. Довольно интересная отрасль, которая будет проходить еще долгий путь своего развития.Криптовалюта и азартные игры всегда шли нога в ногу. Неудивительно, что в этом году десяток проектов ICO сосредоточились именно на этой отрасли и сумели поднять $ 69 млн.Сочетание VR и криптовалюты все еще требует улучшения. Тем не менее многие ICO выполнили свои обещания и подняли $ 92.475 млн капитала.Большое количество компаний, фокусирующих свое внимание на этом рынке, нацелены на изменение финансового сектора в ближайшие несколько лет. С учетом этого, в 2017 году было поднято $ 146.68 млн инвестиций.Большинство людей ожидают увидеть новые способы оплаты товаров и услуг, и криптовалюта является весьма революционным в этом отношении. Большое количество ICO проектов получили $ 183.37 млн и надеяться увидеть крупные изменения в системах платежей в ближайшем будущем.Эта конкретная отрасль всегда была большой частью криптовалют в целом. Благодаря ICO, инвесторы теперь могут помочь в создании инвестиционных платформ будущего. Никто не удивился, что ICO проекты привлекли $ 220 млн в течение всего этого года. Однако до сих пор не ясно, какое будущее будет у этой отрасли.За последние два года мы видели, что несколько компаний сосредоточили свое внимание на децентрализованных решениях по хранению данных. С рождением криптовалюты, этот рынок стал более конкурентоспособным, что позволило с помощью ICO поднять $ 286.22 млн в течение 2017 года.Большое количество ICO проектов сосредоточены на создании новых и улучшенных инфраструктур для различных отраслей. 44.1% всех привлеченных инвестиций поступают именно в этот сектор, что эквивалентно $ 1 млрд. Создание этих новых инфраструктур будет нелегким делом, и для достижения поставленных целей дорог буде каждый цент из этого миллиарда.

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