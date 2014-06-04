Облачный майнинг Sun Mining

"Компания Sun Mining
основана в 2015 году частными инвесторами – гражданами Австралии. Имея во владении большое количество пустующих равнинных земель, мы спроектировали и разместили на них уникальные солнечные электростанции и дата-центры.
Компания Sun Mining
предоставляет облачный майнинг криптовалют bitcoin, dashcoin, ethereum и других альткоинов для профессионалов и новичков, которые желают получать постоянный доход без покупки дорогостоящего оборудования. Предлагаем любое количество мощности по самым низким ценам.
Наши вычислительные мощности работают на солнечной энергии, что является ответом на ранее звучавшую критику экологов о том, что интернет-компании не являются экологически дружелюбными, потребляя электроэнергию, получаемую за счет сжигаемого топлива.
НАШ СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ ОБЛАЧНЫЙ МАЙНИНГ, ПОТОМУ ЧТО МЫ:
регулярно мониторим и внедряем инновации в сфере майнинга;
владеем актуальной информацией о состоянии рынка криптовалют;
обеспечиваем бесперебойное функционирование программного обеспечения.
С нами вы сможете принимать участие в добыче биткоинов без монтажа и настройки оборудования. К достоинствам нашего сервиса также стоит отнести отсутствие скрытых комиссий, реинвестирование, удобный личный кабинет со статистикой.
Облачный сервис подключает оборудование в пул, проводит в нем все необходимые манипуляции, заработанные средства переводятся на ваш кошелек.
Такой метод избавляет пользователей от множества проблем:
перебоев в работе сети интернет;
увеличения энергозатрат;
настройки и ухода за аппаратурой;
высокого уровня шума.
Это намного проще и выгоднее, чем покупать и размещать оборудование у себя дома.
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ КРИПТОСБЕРЕЖЕНИЯ, ВАМ НЕОБХОДИМО:
пройти регистрацию на сайте Sun Mining
;
выбрать хеш-мощность;
определиться со сроками контракта;
начать «добычу» монет;
получать мгновенные зачисления на счет.
Для освоения такого вида майнинга достаточно иметь персональный компьютер. Объем необходимых знаний – минимальный. В процессе майнинга легко овладеть нужными навыками.