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Децентрализованная платформа для покера Acebusters запустила ICO

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Децентрализованная платформа для покера Acebusters запустила ICO

С момента своего основания криптовалюта идет рука об руку с онлайн-азартными играми и покером. Проект под названием Acebusters хочет, чтобы эти отношения стали еще сильней и уже имеет бета-версию своего продукта, в отличие от других проектов, которые пытаются привлечь средства с помощью белой бумаги и лендинга.

Покер в режиме реального времени на Ethereum Blockchain

Команда Acebusters выявила ряд проблем в традиционном онлайн-покере. К числу проблем, относятся риски, связанные с пополнением баланса, мошенничество, совершаемое самой платформой, отсутствие мобильных игр и ликвидности.

Риск заключается в том, что в случае выигрыша, игроки хранят его на самой платформе и если что-то случается с ней, средства игроков будут находиться под угрозой. Многие уже видели, что происходило с другими платформами. Мошенничество может принимать различные формы. Некоторые игроки считают, что платформа раздает колоду карт против игроков которые являются слишком хорошими, что вытекает во внезапное замораживание баланса.

Использование персональных данных может быть еще одним риском. Традиционные платформы ставят свои интересы выше интересов пользователей. Также Acebusters считает, что игрокам не хватает мобильности. Компания видит то, как она может изменить это все.

С помощью децентрализованного приложения нет необходимости работать с третьей стороной и это само по себе отсекает множество проблем. Дело в том, что платформа основана на блокчейне Эфириума, а это означает, что проект может привлечь большое количество игроков, которые будут играть с минимальными комиссиями.

Разработчики также заботится о полном обеспечении безопасности игроков, а это уже ключ к успеху. Средства игроков будут контролироваться только самими игроками.

Acebusters будет доступен на любом мобильном устройстве, без необходимости установки программного обеспечения и без сбора каких-либо личных данных.

ICO

Краудсейл начался 21 сентября и пройдет до 21 октября с планами собрать от 5000 и 30000 ETH. Стартап будет принимать только ETH с выпущенными с 270 000 токенами ABP.


Перевод специально для MMGP.RU

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