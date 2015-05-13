Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,490 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Hyperloop One привлек $85 млн от российского фонда Зиявудина Магомедова

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:17
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,768
Благодарностей: 1,653
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Hyperloop One привлек $85 млн от российского фонда Зиявудина Магомедова

Калифорнийский разработчик вакуумных поездов Hyperloop One сегодня сообщил о привлечении $85 млн финансирования от Caspian VC Partners, находящийся под руководством Зиявудина Магомедова в сотрудничестве с Summa Group, OurCrowd, GE Ventures, WTI и Khosla Ventures.

В настоящее время, общий объем финансирования компании составляет $ 245 млн, что оценивает компанию в более чем $ 700 млн, согласно источникам.

Соучредитель Шервин Пишевар, генеральный директор Роб Ллойд и главный операционный директор Брент Каллиникос завершили полномасштабный тест Hyperloop One прошлым летом и сосредоточат свое внимание на коммерциализации и развитии самых перспективных маршрутов по всему миру.

В течение нескольких месяцев компания проводила обсуждения с рядом правительств по всему миру о разработке одного проекта и уже успешно завершила технико-экономическую подготовку в Дубае, Великобритании, России и Соединенных Штатах. Кроме того, с правительством Нидерландов и Финляндии были проведены дополнительные обсуждения с целью демонстрации Hyperloop.

После успеха Hyperloop One Global Challenge, который выявил перспективные новые маршруты Hyperloop по всему миру, компания будет сотрудничать с финалистами, чтобы определить целесообразность предлагаемых маршрутов.
Успех Hyperloop One Global Challenge показал, что проект является крайне интересным, а самое жизнеспособный. Мы воодушевлены нашими диалогами с правительствами и частными партнерами для изучения возможностей Hyperloop One, - сказал Роб Ллойд, генеральный директор Hyperloop One. С большим интересом на местном и федеральном уровне, мы оптимистично настроенные на коммерциализацию нашей технологии Hyperloop.

Я очень рад видеть, как далеко мы зашли в прошедшем году, не в технологическом плане, а в плане коммерциализации, – сообщил Брент Каллиникос, исполнительный директор компании. Требование, выраженное инвесторами в ходе этого раунда, свидетельствует о том, насколько высоко мы поднялись за столь короткий период времени.

Специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
TLcom привлек $40 млн. для венчурного фонда, ориентированного на Африку inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.06.2017 17:44
Neufund привлек €2M для своего блокчейн фонда. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.01.2017 18:44
Hyperloop One получил $50 млн от Владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.11.2016 10:35
Стартап Hyperloop привлек $10 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2015 13:54
Компания BitFury привлекла $20 млн инвестиций с участием российского фонда Ushakov Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.07.2015 00:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар putoran
minersbit.com - PTC в биткоинах
От putoran в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lalabu
Уникальный манускрипт был выставлен на eBay
От lalabu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Lonsdayl
Microsoft рассказали, когда начнут продавать очки дополненной реальности HoloLens
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Кир Ященко и Азамат Ушанов - 5 шагов и инфобизнес готов
От maslou в разделе «Бизнес-Литература»
Аватара нет
Сбалансированный - Иван Почта (Fx-Trend, Пантеон Финанс)
От Иван Почта в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nagan75
instantlypay-instantlypay.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,490
Тем
490,026
Сообщений
12,210,204

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram