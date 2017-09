Alcest elbrusinvest.ru



Hyperloop One привлек $85 млн от российского фонда Зиявудина Магомедова

Калифорнийский разработчик вакуумных поездов Hyperloop One сегодня сообщил о привлечении $85 млн финансирования от Caspian VC Partners, находящийся под руководством Зиявудина Магомедова в сотрудничестве с Summa Group, OurCrowd, GE Ventures, WTI и Khosla Ventures.



В настоящее время, общий объем финансирования компании составляет $ 245 млн, что оценивает компанию в более чем $ 700 млн, согласно источникам.



Соучредитель Шервин Пишевар, генеральный директор Роб Ллойд и главный операционный директор Брент Каллиникос завершили полномасштабный тест Hyperloop One прошлым летом и сосредоточат свое внимание на коммерциализации и развитии самых перспективных маршрутов по всему миру.



В течение нескольких месяцев компания проводила обсуждения с рядом правительств по всему миру о разработке одного проекта и уже успешно завершила технико-экономическую подготовку в Дубае, Великобритании, России и Соединенных Штатах. Кроме того, с правительством Нидерландов и Финляндии были проведены дополнительные обсуждения с целью демонстрации Hyperloop.



После успеха Hyperloop One Global Challenge, который выявил перспективные новые маршруты Hyperloop по всему миру, компания будет сотрудничать с финалистами, чтобы определить целесообразность предлагаемых маршрутов.

Успех Hyperloop One Global Challenge показал, что проект является крайне интересным, а самое жизнеспособный. Мы воодушевлены нашими диалогами с правительствами и частными партнерами для изучения возможностей Hyperloop One, - сказал Роб Ллойд, генеральный директор Hyperloop One. С большим интересом на местном и федеральном уровне, мы оптимистично настроенные на коммерциализацию нашей технологии Hyperloop.



Я очень рад видеть, как далеко мы зашли в прошедшем году, не в технологическом плане, а в плане коммерциализации, – сообщил Брент Каллиникос, исполнительный директор компании. Требование, выраженное инвесторами в ходе этого раунда, свидетельствует о том, насколько высоко мы поднялись за столь короткий период времени.

Специально для MMGP.RU



