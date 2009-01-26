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Природа технического анализа

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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Старый Сегодня, 13:14
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
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Природа технического анализа
В данной теме циклом статей я попытаюсь разобраться, какой должне быть современный технический анализ рынков и чем опасна "классика" столетней давности.
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Старый Сегодня, 13:18
#2
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Вступление

Анализ будущего движения, основанный на хаотично изменяющихся ценах, "учитывающих все", сводится к повышению вероятности правильно угадать направление.

Точность, в силу названных причин недостижима, ведь трейдер, опираясь на правила, пытается управлять непредсказуемостью""
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Старый Сегодня, 13:24
#3
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,863
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Понять и принять

Трейдинг - это профессия, которая требует обучения. Долгие годы брокер кухни нас беждали, что рынок прост и не требует образования.
Это самая распространенная ошибка - недооценка сложности процесса обучения. Например, все понимают, что для овладения медицинской профессией семилетний срок - это нормально, а для сложнейших моментов трейдинга многие считают, что достаточно одной недели
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Старый Сегодня, 13:27
#4
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Не похожий ни на что

Новичок выбирает спекуляции, в голове у нег мелькают образы обычной купли продажи на местном рынке под окном. Первое что ломает стереотип - продавая можно зарабатывать, как и покупая.

Постулат о том, что на рынке нет понятия дорого или дешево, он может никогда принять. Не надо его винить, биржевые спекуляции не укладываются в жизненный опыт
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Старый Сегодня, 13:33
#5
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,863
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Это работает сто лет

Когда я начинал обучение, то был поражен, приступив к разбору индикаторов технического анализа их простотой.

Учитель Дилингового Центра, час распинавшийся о хитрых Центробанках и гениальных спекулянтах, начал приводить индикаторы, в основе которых лежало банальное сложение, вычитаание и деление четырех цен свечи, в разных комбинациях.
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Старый Сегодня, 13:37
#6
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,863
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Это работало сто лет тому назад и умерло в прошлом веке
.
Индикаторы явились плодом изысканий трейдеров XX века. Если они были так хороши, то что заставило их поделиться с широкой общественностью? Я Вам скажу - они перестали работать!
Желание монентизировать труп привело эти индикаторы в общий доступ.
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Старый Сегодня, 13:42
#7
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,863
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Какими должен быть современный теханализ?

Я следил (как и многие) за конкурсом "Лучший Частный Инвестор", потому что верю в его прозрачность и вижу реальных людей стоящими за никнеймами. С некоторыми мне позже удалось пообщаться.
Они выиграли благодаря новым или еще работающим ноу-хау приемам теханализа. Роботы и индикаторы от первых до последних турниров прошли путь эволюции, сложность написаниямат аппарата возросла в разы.
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Старый Сегодня, 13:51
#8
Топ Мастер
 
Имя: Олег
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Инвестирую в: Форекс
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награды Волшебный горшочек 
Re: Природа технического анализа
Цитата:
Сообщение от realnotstory Посмотреть сообщение
Они выиграли благодаря новым или еще работающим ноу-хау приемам теханализа.
Охотно верю, трейдинг - это в первую очередь личные наработки основанные на собственном опыте в построении ТС, на личных наблюдениях и анализе. Все что попадает в паблик как очередной "грааль" или работающая схема в дальнейшем из-за этого может просто потерять работоспособность.
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Последний раз редактировалось xdendi; Сегодня в 13:55.
xdendi на форуме  
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realnotstory (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:56
#9
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,863
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Записей в FX-блоге: 1096
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Цитата:
Сообщение от xdendi Посмотреть сообщение
Все что подадает в паблик как очередной "грааль" или работающая схема в дальнейшем из-за этого может просто потерять работоспособность
Как правило оно "уже" потеряло работоспособность, поэтому и слито в сеть. Не знаю, застали ли Вы в 2012 году повальное увлечение скальпингом, на бирже РТС?
После того, как были раскрыты "поводыри" и описаны действия маркетмейкеров этот метод был "убит". Тоже самое можно сказать про "стакан" и другие "фишки".
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xdendi (Сегодня)
Старый Сегодня, 13:56
#10
Форекс-блогер
 
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Имя: Сергей
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Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
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Автор темы Re: Природа технического анализа
Какими должен быть современный теханализ?Часть 2

Ценовое движдение графиков - циклично. От точности вычисления периода зависит профитность стратегии. Поэтому современная интерпретация курсовых изменений должна выглядеть как спектральный анализ, с целью фильтрации ценовых шумов и выявлении периодической компоненты.
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анализ форекс, философия успеха, форекс для новичков
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