Природа технического анализа

Трейдинг - это профессия, которая требует обучения. Долгие годы брокер кухни нас беждали, что рынок прост и не требует образования.
Это самая распространенная ошибка - недооценка сложности процесса обучения. Например, все понимают, что для овладения медицинской профессией семилетний срок - это нормально, а для сложнейших моментов трейдинга многие считают, что достаточно одной недели
Когда я начинал обучение, то был поражен, приступив к разбору индикаторов технического анализа их простотой.
Учитель Дилингового Центра, час распинавшийся о хитрых Центробанках и гениальных спекулянтах, начал приводить индикаторы, в основе которых лежало банальное сложение, вычитаание и деление четырех цен свечи, в разных комбинациях.
Это работало сто лет тому назад и умерло в прошлом веке
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Индикаторы явились плодом изысканий трейдеров XX века. Если они были так хороши, то что заставило их поделиться с широкой общественностью? Я Вам скажу - они перестали работать!
Желание монентизировать труп привело эти индикаторы в общий доступ.
Я следил (как и многие) за конкурсом "Лучший Частный Инвестор", потому что верю в его прозрачность и вижу реальных людей стоящими за никнеймами. С некоторыми мне позже удалось пообщаться.
Они выиграли благодаря новым или еще работающим ноу-хау приемам теханализа. Роботы и индикаторы от первых до последних турниров прошли путь эволюции, сложность написаниямат аппарата возросла в разы.
Они выиграли благодаря новым или еще работающим ноу-хау приемам теханализа.
Охотно верю, трейдинг - это в первую очередь личные наработки основанные на собственном опыте в построении ТС, на личных наблюдениях и анализе. Все что попадает в паблик как очередной "грааль" или работающая схема в дальнейшем из-за этого может просто потерять работоспособность.
Все что подадает в паблик как очередной "грааль" или работающая схема в дальнейшем из-за этого может просто потерять работоспособность
Как правило оно "уже" потеряло работоспособность, поэтому и слито в сеть. Не знаю, застали ли Вы в 2012 году повальное увлечение скальпингом, на бирже РТС?
После того, как были раскрыты "поводыри" и описаны действия маркетмейкеров этот метод был "убит". Тоже самое можно сказать про "стакан" и другие "фишки".
Ценовое движдение графиков - циклично. От точности вычисления периода зависит профитность стратегии. Поэтому современная интерпретация курсовых изменений должна выглядеть как спектральный анализ, с целью фильтрации ценовых шумов и выявлении периодической компоненты.