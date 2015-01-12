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Интернет-омбудсмен Мариничев посоветовал депутатам Думы завести криптокошельки

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Интернет-омбудсмен Мариничев посоветовал депутатам Думы завести криптокошельки
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев посоветовал депутатам Госдумы завести криптокошельки с целью выработки предложения по регулированию криптовалют. Об этом пишет RNS с конференции «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей».

«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет, никакой регуляторики не будет», — сказал Мариничев.

Издание указывает, что ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не верит в появление в России национальной криптовалюты.

«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», — сказал он.

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