Интернет-омбудсмен Мариничев посоветовал депутатам Думы завести криптокошельки

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев посоветовал депутатам Госдумы завести криптокошельки с целью выработки предложения по регулированию криптовалют. Об этом пишет RNS с конференции «Крипторубль и современные технологии: блокчейн новых возможностей».
«Меня, конечно, очень сильно тревожит и заботит, что образовывать и депутатов и всех остальных можно сколь угодно долго, но пока они не попробуют, ничего не произойдет, никакой регуляторики не будет», — сказал Мариничев.
Издание указывает, что ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что не верит в появление в России национальной криптовалюты.
«Насчет битрубля я не уверен, что такая валюта появится. На сегодняшний день я считаю, что вряд ли это появится с учетом позиции Центрального банка особенно», — сказал он.
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