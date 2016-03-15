MIP Capital - mip.capital

Я не админ или владелец проекта
Старт 18.07.2017
Описание:
Компания MIP Capital — это краудфандинговый сервис который выступает посредником (связующим звеном) между управляющими и Инвесторами. Сервис позволяет зарабатывать в различных сферах оффлайн и онлайн бизнеса. На платформе размещаются только тщательно проверенные компании и управляющие которые уже имеют подтвержденный успех в своем деле и с высокой вероятностью будут приносить стабильную прибыль. На текущий момент в сервисе открыты 4 категории инвестиций: торговля криптовалютой, обменные сервисы, спортивный беттинг, бизнес и стартапы. Благодаря разнообразию категорий для инвестирования и широкому выбору управляющих, у каждого инвестора есть возможность диверсифицировать риски.
Компания MIP Capital Limited зарегистрирована по адресу: 62 Queen St, London,United Kingdom, EC4R 1EB, регистрационный номер: 10466937
Тарифные планы:
Проект пестрит разнообразием тарифных планов, включая планы с не фиксированным процентом. На момент старта проекта на площадке существует 4 направления, в каждом из которых «работают управляющие» имеющие свои позывные.
Расчетный период производится каждое воскресенье до 12.00. Частота расчетного периода измеряется в календарных неделях. Если указано 2 недели, значит расчет будет производится каждые 14 дней. Более подробно узнайте на сайте.
Партнёрская программа:
5 уровней
Тип выплат
: Ручные, в течении 72 часов по регламенту
Минимальная сумма для депозита:
$10
Минимальная сумма для вывода:
$10
Платежные системы:
Bitcoin, ADVcash, PM, Payeer, Nixmoney, YandexMoney
Внимание! 17.09 по 17.10.2017 бонус за регистрацию - 40$ Бонус можно только инвестировать, но вся прибыль с бонуса доступна к выводу.
Депозит
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