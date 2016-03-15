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MIP Capital - mip.capital

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:11
#1
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 123
Благодарностей: 12
УГ: 4
КП: 0.108
MIP Capital - mip.capital
Я не админ или владелец проекта

Старт 18.07.2017


Описание: Компания MIP Capital — это краудфандинговый сервис который выступает посредником (связующим звеном) между управляющими и Инвесторами. Сервис позволяет зарабатывать в различных сферах оффлайн и онлайн бизнеса. На платформе размещаются только тщательно проверенные компании и управляющие которые уже имеют подтвержденный успех в своем деле и с высокой вероятностью будут приносить стабильную прибыль. На текущий момент в сервисе открыты 4 категории инвестиций: торговля криптовалютой, обменные сервисы, спортивный беттинг, бизнес и стартапы. Благодаря разнообразию категорий для инвестирования и широкому выбору управляющих, у каждого инвестора есть возможность диверсифицировать риски.
Компания MIP Capital Limited зарегистрирована по адресу: 62 Queen St, London,United Kingdom, EC4R 1EB, регистрационный номер: 10466937

Тарифные планы: Проект пестрит разнообразием тарифных планов, включая планы с не фиксированным процентом. На момент старта проекта на площадке существует 4 направления, в каждом из которых «работают управляющие» имеющие свои позывные.

Расчетный период производится каждое воскресенье до 12.00. Частота расчетного периода измеряется в календарных неделях. Если указано 2 недели, значит расчет будет производится каждые 14 дней. Более подробно узнайте на сайте.



Партнёрская программа: 5 уровней



Тип выплат: Ручные, в течении 72 часов по регламенту
Минимальная сумма для депозита: $10
Минимальная сумма для вывода: $10
Платежные системы: Bitcoin, ADVcash, PM, Payeer, Nixmoney, YandexMoney

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Старый Сегодня, 13:33
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,795
Благодарностей: 179
УГ: 3
КП: 0.000
Re: MIP Capital - mip.capital
Ёксель-моксель, 65 дней этому чуду, у него не только борода выросла, а уже мох и плесень со всех щелей торчит!
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 14:10
#3
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 16.12.2016
Сообщений: 123
Благодарностей: 12
УГ: 4
КП: 0.108
Автор темы Re: MIP Capital - mip.capital
Цитата:
Сообщение от Old Seaman Посмотреть сообщение
Ёксель-моксель, 65 дней этому чуду, у него не только борода выросла, а уже мох и плесень со всех щелей торчит!
Проект норм вроде. Но уже как более месяца работает
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Старый Сегодня, 14:18
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.03.2016
Сообщений: 1,535
Благодарностей: 204
УГ: 18
КП: 0.000
Re: MIP Capital - mip.capital
Тема есть в млм-играх..
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Aleksssss на форуме  
Старый Сегодня, 14:34
#5
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,795
Благодарностей: 179
УГ: 3
КП: 0.000
Re: MIP Capital - mip.capital
Цитата:
Сообщение от Aleksssss Посмотреть сообщение
Тема есть в млм-играх..
Ну да, вот http://mmgp.ru/showthread.php?t=525008
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Old Seaman на форуме  
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