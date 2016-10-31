DASH обошла Litecoin по рыночной капитализации

Из списка топ-10 криптовалют Dash единственная показала рост в 11% за последние 24 часа. 21 сентября Dash опередила Litecoin по рыночной капитализации на отметке $2,7 млрд.
Поскольку все главные новости связаны с Биткоином, курс DASH/USD упал в свое время до $224,09. Но теперь все поменялось и на сегодняшний день курс $369,07, что составляет 64,69% роста.
Объем торгов DASH превысил уровень $100 млн и сейчас составляет $133 млн. На Bithumb торгуется 59,35% монет, что составляет $79 млн, на втором месте HitBTC с 6,88% ($9 млн).
То, что Dash заняла пятое место и опередила Litecoin, это довольно интересное изменение. К сожалению, Litecoin так и не смог преодолеть психологическую отметку на уровне $60 за монету, поэтому пока не может увеличить объемы торгов и показать, что это действительно стабильный инструмент, а не просто скачки курса на несколько дней.
Перевод специально для mmgp.ru