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DASH обошла Litecoin по рыночной капитализации

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DASH обошла Litecoin по рыночной капитализации

Из списка топ-10 криптовалют Dash единственная показала рост в 11% за последние 24 часа. 21 сентября Dash опередила Litecoin по рыночной капитализации на отметке $2,7 млрд.

Поскольку все главные новости связаны с Биткоином, курс DASH/USD упал в свое время до $224,09. Но теперь все поменялось и на сегодняшний день курс $369,07, что составляет 64,69% роста.


Объем торгов DASH превысил уровень $100 млн и сейчас составляет $133 млн. На Bithumb торгуется 59,35% монет, что составляет $79 млн, на втором месте HitBTC с 6,88% ($9 млн).

То, что Dash заняла пятое место и опередила Litecoin, это довольно интересное изменение. К сожалению, Litecoin так и не смог преодолеть психологическую отметку на уровне $60 за монету, поэтому пока не может увеличить объемы торгов и показать, что это действительно стабильный инструмент, а не просто скачки курса на несколько дней.




Перевод специально для mmgp.ru
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