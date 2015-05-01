Goldman Sachs инвестирует $15 млн в российский дата-центр IXcellerate

Российский оператор коммерческого дата-центра IXcellerate сегодня сообщил о привлечении $15 млн долгового финансирования от топового инвестиционного банка Goldman Sachs. Сделка была подписана в Великобритании.
В свою очередь, Goldman Sachs стал третьим инвестором в IXcellerate (совместно с IFC InfraVentures и Sumitomo Corp) и будет удерживать примерно 25% акций IXcellerate после конвертации. Данное финансирование будет использовано для расширения московского дата-центра.
В скором будущем мы планируем расширится и уже не будем опираться на новое финансирование, - сказал Гай Виллнер, соучредитель IXcellerate.
Основанный в начале 2011 года генеральным директором Гаем Уиллнером и управляющим директором Дмитрием Фокиным, IXcellerate является оператором московского дата-центра, который предлагает персонализированные решения для размещения серверов и различного оборудования. Общая площадь центра составляет 15 741 кв. м.
На сегодняшний день, клиентами компании являются многонациональные корпорации, финансовые конгломераты, розничные торговцы и IT-провайдеры и другие фирмы, которые обрабатывают большие данные. Компания сотрудничает с медиакомпанией Thomson Reuters, французкой телекоммуникационной компанией Orange Business Services, провайдером услуг сотовой связи Telia, с ИКТ-компанией NTT Communications, Softline, Onlanta, FORS Distribution и с другими крупными корпорациями. По словам источников, IXcellerate «растет быстрее, чем рынок, удвоив клиентскую базу и достигла безубыточности в 2016 году.
Также напомню, что стартап с момента своего запуска поднял в общей сложности $ 35 млн инвестиций от международных инвесторов.
Специально для MMGP.RU