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Google желает, чтобы производители наушников добавили кнопку Assistant

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Google желает, чтобы производители наушников добавили кнопку Assistant


После того, как Google Assistant пришел на телефоны и колонки, корпорация сотрудничает с производителями, чтобы распространить этот сервис на наушники, добавив им специальную кнопку, как на модели Bose QC 35 II.



Что делает кнопка Assistant в Bose QC 35 II?

Кнопка активирует голосового ассистента независимо от того, активны наушники или нет. Ее нажатием пользователь может задать команду для звонков, голосового воспроизведения сообщений или даже новостей с определенного сайта. Также можно управлять музыкой, плейлистами и многим другим. Стоимость Bose QC 35 II составляет 350 долларов.









Tehnot.com ранее писал про Bose SoundSport Free — беспроводные наушники с функцией поиска.
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