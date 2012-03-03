Google желает, чтобы производители наушников добавили кнопку Assistant
После того, как Google Assistant пришел на телефоны и колонки, корпорация сотрудничает с производителями, чтобы распространить этот сервис на наушники, добавив им специальную кнопку, как на модели Bose QC 35 II.
Что делает кнопка Assistant в Bose QC 35 II?
Кнопка активирует голосового ассистента независимо от того, активны наушники или нет. Ее нажатием пользователь может задать команду для звонков, голосового воспроизведения сообщений или даже новостей с определенного сайта. Также можно управлять музыкой, плейлистами и многим другим. Стоимость Bose QC 35 II составляет 350 долларов.
Tehnot.com ранее писал про Bose SoundSport Free — беспроводные наушники с функцией поиска.