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Пара ETH/BTC остается в диапазоне, а Dash/BTC растет

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Пара ETH/BTC остается в диапазоне, а Dash/BTC растет
На протяжении очередной недели пара ETH/BTC остается в диапазоне. С другой стороны, Dash продолжает медленный рост к биткойну.

ETH/BTC остается в диапазоне

Торговый диапазон ETH/BTC длится уже которую неделю. На данный момент пара котируется по цене в 0.07304, что на несколько процентов выше по сравнению с прошлой неделей. Никаких важных уровней поддержки и сопротивления пока не наблюдается.
Как видно на графике ниже, диапазон становится более узким – хороший показатель того, что скоро мы сможем наблюдать пробой. Будет ли катализатором ожидаемое обновление протокола Metropolis? Если испытания пройдут успешно, Byzantium, первая часть обновления Metropolis, должна быть запущена 9 октября.



Два основных уровня для наблюдения – 0.08423 BTC сверху и 0.06626 BTC снизу. Пробой одного из этих уровней может привести к длительному восходящему или нисходящему движению соответственно. Если запуск обновления пройдет по плану, ETH может показать некоторый рост. Проблемы с хард форком могут привести к потере уровня доверия и, следовательно, к снижению цены. Запуск хард форка не будет слишком рискованным в случае, если он будет поддержан подавляющим большинством экосистемы, что и имеет место в данном случае.
На более долгосрочных графиках смешанная картина. На недельных и дневных графиках мы видим ограниченный диапазон, а вот на месячных все еще восходящий тренд.

Прочитать анализ полностью можно тут: https://blog.fxopen.ru/para-ethbtc-p...a-v-diapazone/
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