Рынок криптовалют контролируют 4% участников рынка?

В текущем году курс Bitcoin повысился больше чем на 200%
, но данное увеличение стало причиной новых опасений - возникновение пузыря. На прошедшей недели правительство КНР решило ввести ограничения на присутствие электронных валют в своем государстве и запретило торговать данными инструментами.
Опасения наросли, котировки Bitcoin очень сильно просели, правда в последствии вновь повысились. Возникает вопрос, большое ли количество людей в реальности владеют Bitcoin?
Выясняется, что практически все биткоины сосредоточиваются в руках лишь 4,11% людей
, одновременно с этим капитализация рынка Bitcoin равна $60 млрд.
Была проведена разбивка по адресам, и выяснилось, что лишь 1% контролирует практически половину рынка
. Однако, существуют и ограничения. Во-первых, каждый из адресов может представлять больше, чем один человек
.
Еще одно ограничение имеет связь с анонимностью. В том случае, если человек хочет оставаться анонимным, он может применять сервис CoinJoin, позволяющий пользователям группировать транзакции.
Если Bitcoin и правда концентрируются в руках небольшого круга лиц, то и влиять на курс данной группе было бы достаточно легко, подобно тому, как происходит на обычном финрынке: тот, кто имеет большее количество денег определяет движение цены.
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