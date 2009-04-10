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Украина может получить $20 млрд за госземли

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Старый Сегодня, 09:23
#1
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Украина может получить $20 млрд за госземли
Такой прогноз сделал управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк на Ukrainian Financial Forum, организованном группой ICU.


«Потенциальный объем инвестиций, полученный от продажи земли находящейся в государственной собственности, мы оцениваем в $15-20 млрд», - сказал Макар Пасенюк. По его мнению, именно с продажи земель, находящихся в госсобственности, могло бы начаться формирование рынка земли.

Это направление Макар Пасению считает ключевым источником прямых инвестиций. «Уровень инвестиций в основной капитал за второй квартал текущего года составили 15,4% от ВВП, что выше, чем 15,1% в целом за 2016-й год и 13% годом ранее, и указывает на восходящую тенденцию. Однако уровень, необходимый для обеспечения экономического роста, составляет не менее 20-25% от ВВП ежегодно», - говорит Макар Пасенюк.

Вторым по величине резервом для привлечения ресурсов является украинский рынок энергетики. «Более того, он нуждается в инвестициях для предотвращения техногенных катастроф и обеспечения устойчивого роста в будущем. У генерирующих и передающих мощностей срок эксплуатации исчерпан на 70-80%», - подсчитал Макар Пасенюк. Необходимый объем инвестиций для восстановления сроков эксплуатации оценивается в $15-20 млрд.

Повысить активность украинского финансового сектора и его вовлеченность в инвестиционную деятельность, по мнению эксперта, должно завершение процесса чистки балансов финучреждений от некачественных активов.

Источник - finclub.net
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tanrad вне форума  
Старый Сегодня, 09:31
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,965
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Re: Украина может получить $20 млрд за госземли
А разве уже принят закон о купле-продаже земли?
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Влад555 вне форума  
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