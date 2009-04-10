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Украина может получить $20 млрд за госземли
Такой прогноз сделал управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк на Ukrainian Financial Forum, организованном группой ICU.
«Потенциальный объем инвестиций, полученный от продажи земли находящейся в государственной собственности, мы оцениваем в $15-20 млрд», - сказал Макар Пасенюк. По его мнению, именно с продажи земель, находящихся в госсобственности, могло бы начаться формирование рынка земли.
Это направление Макар Пасению считает ключевым источником прямых инвестиций. «Уровень инвестиций в основной капитал за второй квартал текущего года составили 15,4% от ВВП, что выше, чем 15,1% в целом за 2016-й год и 13% годом ранее, и указывает на восходящую тенденцию. Однако уровень, необходимый для обеспечения экономического роста, составляет не менее 20-25% от ВВП ежегодно», - говорит Макар Пасенюк.
Вторым по величине резервом для привлечения ресурсов является украинский рынок энергетики. «Более того, он нуждается в инвестициях для предотвращения техногенных катастроф и обеспечения устойчивого роста в будущем. У генерирующих и передающих мощностей срок эксплуатации исчерпан на 70-80%», - подсчитал Макар Пасенюк. Необходимый объем инвестиций для восстановления сроков эксплуатации оценивается в $15-20 млрд.
Повысить активность украинского финансового сектора и его вовлеченность в инвестиционную деятельность, по мнению эксперта, должно завершение процесса чистки балансов финучреждений от некачественных активов.
Источник - finclub.net