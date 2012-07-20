Двойные стандарты «старой гвардии» Уолл-стрит в отношении биткоина
После того, как генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон назвал биткоин «аферой» и что уволит любого из своих сотрудников, если они будут заниматься торговлей криптовалютами, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Рэй Далио (Ray Dalio) также выступил против криптовалюты, назвав ее «пузырем».
Однако сообщество заметило, что JP Morgan направлял заказы клиентов в инструменты, связанные с биткоином. Многие известные банки, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse, выступают в качестве брокеров XBT на бирже Nasdaq. В свете этих событий слова Даймона и других представителей «старой гвардии» банковского сектора кажутся пустыми. Всякий раз, когда цена на биткоин сильно растет, крупная фигура с Уолл-стрит дает интервью о криптовалюте, предсказывая ее скорый крах, не забывая зарабатывать на скачках курса после таких заявлений.
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