Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,423 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

1btccoin - 1btccoin.org

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:18
#1
Топ Мастер
 
Имя: Makc
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 52,337
Благодарностей: 6,162
УГ: 8
КП: 0.378
1btccoin - 1btccoin.org
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 22.09.2017

Машинный перевод:

Цитата:
Добро пожаловать на сайт 1BTCcoin. Мы являемся ведущей мировой компанией в области циптоминирования. Наши горнодобывающие хозяйства расположены во всем мире, от США до Европы и Азии. В настоящее время мы стремимся увеличить наши возможности по добыче полезных ископаемых, изучая возможность расширения наших серверных ферм в России, Индии и Южной Америке. Наши серверы контролируются и обслуживаются лучшими в мире инженерами и горными специалистами. Они гарантируют, что серверы доступны круглосуточно, чтобы добыть биткойн, Litecoin и Ethereum.

Благодаря нашим специалистам и нашей огромной добыче полезных ископаемых мы открыли двери для обычных пользователей биткойнов. Теперь у вас есть возможность получить постоянную, ежечасную прибыль от добычи биткойнов с нами. Мы создали 3 простых и простых в использовании пакета Bitcoin для разработки, каждый пакет имеет переменную прибыль в час, чем больше вы покупаете, тем выше ваш часовой доход. В качестве бонуса вы получите 1 BTC в качестве активного депозита, который бесплатно получает 0,0001% прибыли в день.
Планы:

4,3% - 10% в день / (0,18% - 0,42% в час на всю жизнь)
минималка 0,003BTC

Принимает: BTC.

Рефералка: 7%

-== Посмотреть проект и принять участие ==-

Мой вклад:

ОТПРАВЛЕНО
September 22 @ 06:06 AM
Кому:
16QeCA7yahboA2EsQT8xuuqeU6Lg3JG2FW
От:
12bByJx7KsM1erfkrBNu8LWKeBnLis8B9o
mega-hyip.ru deposit
$50.04

***Тема создана для ознакомления!!!
__________________
Реклама: FCT Academy - выбирая нас, обеспечиваешь себя на будущее!

Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.
СДАЕТСЯ место под рекламу, писать в личку...
Mega-Hyip на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
Интернет-ритейл в РФ впервые превысит 1 трлн рублей
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
toros-group - toros-group.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Аукцион "Интернет-рюмочная"
От panzer в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Биотехнологический стартап AgeX Therapeutics привлек $10 млн инвестиций
От Alcest в разделе «Горячие новости»
Аватар bizneser
Кошелек Android Pay доступен еще в одной стране
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватара нет
ПАММ-счет Demure: 2629 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
423,423
Тем
489,946
Сообщений
12,208,285

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram