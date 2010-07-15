1btccoin - 1btccoin.org

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 22.09.2017
Машинный перевод:
Цитата:
Добро пожаловать на сайт 1BTCcoin. Мы являемся ведущей мировой компанией в области циптоминирования. Наши горнодобывающие хозяйства расположены во всем мире, от США до Европы и Азии. В настоящее время мы стремимся увеличить наши возможности по добыче полезных ископаемых, изучая возможность расширения наших серверных ферм в России, Индии и Южной Америке. Наши серверы контролируются и обслуживаются лучшими в мире инженерами и горными специалистами. Они гарантируют, что серверы доступны круглосуточно, чтобы добыть биткойн, Litecoin и Ethereum.
Благодаря нашим специалистам и нашей огромной добыче полезных ископаемых мы открыли двери для обычных пользователей биткойнов. Теперь у вас есть возможность получить постоянную, ежечасную прибыль от добычи биткойнов с нами. Мы создали 3 простых и простых в использовании пакета Bitcoin для разработки, каждый пакет имеет переменную прибыль в час, чем больше вы покупаете, тем выше ваш часовой доход. В качестве бонуса вы получите 1 BTC в качестве активного депозита, который бесплатно получает 0,0001% прибыли в день.
Планы:
4,3% - 10% в день / (0,18% - 0,42% в час на всю жизнь)
минималка 0,003BTC