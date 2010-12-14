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Старый Сегодня, 04:07
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 03.09.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
coinbanking. БЕСПЛАТНО
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Принимать 12 altcoins сейчас CoinBanking строит цифровой банк последний для blockchain. Как традиционный банк, услуги CoinBanking вписываться в 4 группы: Сохранение, Кредиты, Депозиты & Платежи . CoinBanking является банком, который будет построен для blockchain эпохи, используя технологию, чтобы сократить количество контрагентов, тем самым снижая стоимость банковских услуг для конечного потребителя. Мы видели снижение контрагента возникает в области электронной коммерции, где товары теперь часто купленная непосредственно от производителей. В сфере финансовых услуг, тенденция до сих пор видели финансовых компании технологии строительство своего бизнеса путем кооперационных от существующей инфраструктуры для создания более эффективных решений для отдельных продуктов. Например, денежные переводы компания появилась просто потому, что они могли бы обрабатывать банковские провода быстрее в разных странах. Тем не менее, такие технологии создали многочисленные контрагент. Будучи участником основной на финансовых рынках,

CoinBanking строит цифровой банк последним для blockchain эры. Как традиционный банк, услуги CoinBanking в вписываться в группах У троих:

ОПЛАТА включая расчетные счета с личного счета IBAN, дебетовые карты, межбанковские ставки в иностранной валюте и обработки платежей. Все услуги будут поддерживать как традиционные необеспеченные валюты, а также cryptocurrencies , такие как Bitcoin, Etherum, DASH, NEM, ERC20 совместимых жетоны и других. В долгосрочной перспективе, CoinBanking будет внедрять инновационные решения , такие как брутто-внутренний продукт (ВВП) , связанные валюты и использование собственного капитала торгуемых фондов в качестве заменителя денег.

КРЕДИТЫ И ВКЛАДЫ станет ключевым конкурентным преимуществом, а также основной службы CoinBanking. Текущие депозиты будут получать проценты как сбережения делать. Все CoinBanking клиенты смогут извлечь выгоду из более высоких процентных ставок за счет собственной Infomation о движении денежных средств заемщика, так как большинство кредитов будет отдаваться bisuness клиентов , которые используют систему обработки платежей.

INVETMENTS будет состоять из недорогих инвестиционных продуктов , таких как долевые индексные фонды (ETF), крипто-фонды (портфель различных cryptocurrencies и криптографических токенов), а также roboadvisory решений для управления капиталом. В конце концов, CoinBanking будет предлагать инвестиционные банковские услуги , включая финансирование корпоративных stragegies наших бизнес - клиентов.
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