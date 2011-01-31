Злоумышленники все чаще ломают сервера ради добычи Monero

Хакеры-майнеры все чаще отдают предпочтение криптовалюте Monero
Рост хакерских взломов локальных сетей крупных компаний с желанием майнинга в 2017 году вырос на 600 процентов. Такие данные представило аналитическое научное агенство IBM X-Force.
В докладе указано, что злоумышленники скрывают вирусное ПО в графических изображениях. Зараженные изображения хакеры размещают на сервера крупных компаний к которым можно отнести поставщиков CMS - JBoss, Joomla, а так же WordPress.
Для заражения сервера хакеры используют вирусное ПО типа CMDi, а для самого майнинга криптовалют Minerd или если компьютер на Linux то kworker.
Примечательно, что майнят хакеры не Эфириум или биткоин, а цифровую валюту сеть которого работает на протоколе CryptoNote. Самым известным представителем такой криптовалюты является Monero.
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com