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В Британии тестируют платежную систему,которая срабатывает по кровотоку в вене пальца





Британская телерадиовещательная корпорация BBC рассказала о начале тестирования в магазинах Лондона новой платежной системы, в которой для оплаты продуктов и товаров будет использоваться уникальный рисунок вен пальцев. Подобная платежная система была установлена в магазине Costcutter расположенном на территории Университета Брунеля.



Технология получила название Fingopay (в буквальном переводе может означать: "расплачивайся пальцем") и её разработкой и запуском занималась японская компания Хитачи в сотрудничестве с британской биометрической платежной фирмой Сталер (Sthaler).



Схема работы новой платежной системы для потребителя довольно проста: - во-первых, нужно пройти регистрацию в этой системе. Во-вторых, во время прохождения регистрации нужно будет "привязать" рисунок вен на пальце к своей кредитке или дебетовой карте. Такая процедура в дальнейшем позволит пользователю платить за покупки без карточки или наличных.



Ну и далее, при посещении магазина, нужно будет просто вставить свой "зарегистрированный палец" в небольшой специальный сканер, где отобразятся его вены и после этого сгенерируется уникальный платежный пароль и оплата за товар будет осуществлена. Согласитесь - быстро, удобно и экономно.



Как насчет безопасности? - конечно, спросит практически любой из нас. Как уверяют специалисты вышеупомянутой британской биометрической фирмы Сталер - такой способ оплаты является на текущий момент одним из самых безопасных в мире. И оказывается Сталер уже ранее испытывала эту платежную систему в одном из баров Лондона. Сообщается, что её услугами воспользовались более 2000 зарегистрированных пользователей и не выявлено ни одной утечки данных или каких-либо её уязвимостей.



Правда некоторые британские специалисты по кибербезопасности опасаются, что в случае взлома базы данных этой системы, пострадавший пользователь уже не сможет более воспользоваться ей - это не карта или мобильное приложение, которые вполне возможно поменять на другие. "Украденный палец" будет работать против вас всегда и всюду.



Но на этот "аргумент", сторонники этой платежной системы напоминают, что данный способ оплаты срабатывает тогда, когда кровь течет по венам пальца и поэтому здесь беспокоиться особо не о чем. Хакеры пока не нашли способа, который мог бы обмануть живой кровоток и пока это мол только из области фантастики.



vBulletin [video]

Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c435dc95a1a Британская телерадиовещательная корпорация BBC рассказала о начале тестирования в магазинах Лондона новой платежной системы, в которой для оплаты продуктов и товаров будет использоваться уникальный рисунок вен пальцев. Подобная платежная система была установлена в магазине Costcutter расположенном на территории Университета Брунеля.Технология получила название Fingopay (в буквальном переводе может означать: "расплачивайся пальцем") и её разработкой и запуском занималась японская компания Хитачи в сотрудничестве с британской биометрической платежной фирмой Сталер (Sthaler).Схема работы новой платежной системы для потребителя довольно проста: - во-первых, нужно пройти регистрацию в этой системе. Во-вторых, во время прохождения регистрации нужно будет "привязать" рисунок вен на пальце к своей кредитке или дебетовой карте. Такая процедура в дальнейшем позволит пользователю платить за покупки без карточки или наличных.Ну и далее, при посещении магазина, нужно будет просто вставить свой "зарегистрированный палец" в небольшой специальный сканер, где отобразятся его вены и после этого сгенерируется уникальный платежный пароль и оплата за товар будет осуществлена. Согласитесь - быстро, удобно и экономно.Как насчет безопасности? - конечно, спросит практически любой из нас. Как уверяют специалисты вышеупомянутой британской биометрической фирмы Сталер - такой способ оплаты является на текущий момент одним из самых безопасных в мире. И оказывается Сталер уже ранее испытывала эту платежную систему в одном из баров Лондона. Сообщается, что её услугами воспользовались более 2000 зарегистрированных пользователей и не выявлено ни одной утечки данных или каких-либо её уязвимостей.Правда некоторые британские специалисты по кибербезопасности опасаются, что в случае взлома базы данных этой системы, пострадавший пользователь уже не сможет более воспользоваться ей - это не карта или мобильное приложение, которые вполне возможно поменять на другие. "Украденный палец" будет работать против вас всегда и всюду.Но на этот "аргумент", сторонники этой платежной системы напоминают, что данный способ оплаты срабатывает тогда, когда кровь течет по венам пальца и поэтому здесь беспокоиться особо не о чем. Хакеры пока не нашли способа, который мог бы обмануть живой кровоток и пока это мол только из области фантастики.Специально для mmgp.ru

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