Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,408 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Татарстане за 18 миллионов построят майнинговый отель

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:48
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,160
Благодарностей: 3,162
УГ: 59
КП: 0.510
подарки
В Татарстане за 18 миллионов построят майнинговый отель


В Казани построят уже второй отель для деятельности майнеров

Открытие нового отеля планируется в Казани уже в первых числах ноября. Это будет вторым отелем для профессиональной деятельности майнеров в Татарстане. На территории отеля будут сдаваться площади и отдельные помещения для установки майнинговых ферм криптовалютным предпринимателям. Такой информацией поделился руководитель проекта Д. Латыпов.

Данияр рассказал, что на создание отеля ушло более 18 миллионов рублей. Комплекс получился на 250 квадратов и теоретически рассчитан на тысячу ферм для майнинга. Отель будет иметь личную охрану и круглосуточное видеонаблюдение. Благодаря видеонаблюдению владелец фермы может дистанционно следить за целостностью и сохранностью оборудования.

Второй отель Данияра будет обладать преимуществом перед первым, так как доходность майнинговых ферм тут будет увеличена на семь - двенадцать процентов. Увеличения доходности достигнуто созданием собственных пулов.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, майниг криптовалюты, майнинг
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Еще один крупнейший майнинговый пул пошел в отказ от SegWit2x Kra100 Новости криптовалют 0 02.09.2017 00:16
Майнинговый проект Giga Watt проводит ICO upline Новости криптовалют 2 17.06.2017 23:43
Bitmain Technologies запускает второй майнинговый пул pilot10 Новости криптовалют 2 14.09.2016 11:24
Майнинговый пул BitClub ищет пользователя, заплатившего 291 BTC комиссии pilot10 Новости криптовалют 3 05.05.2016 07:53
Во Владивостоке построят казино за 900 миллионов долларов pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 16 04.09.2015 19:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Центральные Банки погружают мир в экономический хаос
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар behoofnow
Что для Вас "деловой стиль"? Речь об одежде и авто.
От behoofnow в разделе «Курилка»
Аватара нет
Неплохой почтарь - wmearn.com
От Darkfisher в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tiu-bik
Стратегия ставок на киберфутбол
От tiu-bik в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Lonsdayl
Пять основных причин почему в России растет нестабильность
От Lonsdayl в разделе «Политика и экономика»
Аватар Globomen
Томагавк для инвестора: сколько можно заработать на оборонном секторе США
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,408
Тем
489,941
Сообщений
12,208,073

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram