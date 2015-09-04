В Татарстане за 18 миллионов построят майнинговый отель

В Казани построят уже второй отель для деятельности майнеров
Открытие нового отеля планируется в Казани уже в первых числах ноября. Это будет вторым отелем для профессиональной деятельности майнеров в Татарстане. На территории отеля будут сдаваться площади и отдельные помещения для установки майнинговых ферм криптовалютным предпринимателям. Такой информацией поделился руководитель проекта Д. Латыпов.
Данияр рассказал, что на создание отеля ушло более 18 миллионов рублей. Комплекс получился на 250 квадратов и теоретически рассчитан на тысячу ферм для майнинга. Отель будет иметь личную охрану и круглосуточное видеонаблюдение. Благодаря видеонаблюдению владелец фермы может дистанционно следить за целостностью и сохранностью оборудования.
Второй отель Данияра будет обладать преимуществом перед первым, так как доходность майнинговых ферм тут будет увеличена на семь - двенадцать процентов. Увеличения доходности достигнуто созданием собственных пулов.
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По материалам forklog.com