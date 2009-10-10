В Израиле выращивание конопли признали отраслью в сельском хозяйстве

Министерство сельского хозяйства Израиля закрепило на законодательном уровне факт того, что выращивание конопли стало одним из крупнейших отраслей в сельском хозяйстве страны. Тем самым, был открыт доступ к государственным субсидиям тем фермерским хозяйствам, что занимаются выращиванием наркотического растения. Ко всему прочему, для полей, на которых выращивается конопля так же стали доступны государственные квоты на полив сельскохозяйственной культуры. Но ради справедливости стоит указать, что все указанные послабления касаются только той конопли, что выращивается в медицинских целях.
По мнению сотрудников Министерства сельского хозяйства Израиля, выращивание конопли для медицинской промышленности становится выгодным для государства только тогда, когда культурой засеивается не менее 4 тыс. кв. м земли. Экспортные поставки за границу выращенной марихуаны оценивается всё тем же Министерством сельского хозяйства на сумму в 1,2 млрд долларов в год.
Судя по всему, государство уже давно готовилось к такому шагу. Ведь ранее стало известно, что более ста врачей в Израиле прошли специальные курсы переподготовки, после которых они получили право выписывать рецепты на употребление конопли в медицинских целях. До этого времени израильские врачи имели только право выписывать рекомендации на получение медицинской конопли. После чего выписанная рекомендация рассматривалась в Министерстве здравоохранения, а после рассмотрения нужно было получить печать и подпись от руководства отдела в министерстве.
Но теперь врачи, получившие корочки после прохождения специальных курсов, смогут сразу выписывать рецепты на потребление марихуаны в медицинских целях. На данный момент, только 25 тыс граждан Израиля имеют такие рецепты. Но после проведённой реорганизации количество граждан имеющих медицинское разрешение на употребление конопли существенно увеличится.
В марте этого года в правительстве Израиля приняли решении о выводе конопли из уголовного кодекса. Теперь, по новым правилам, за курение марихуаны, без рецепта, полиция сможет выписать только штраф. Под арест сажать, за употребление каннабиса, как это было раньше, теперь никто не будет. Но выращивание и распространение конопли без лицензии Министерства сельского хозяйства так же будет наказываться уголовным сроком.
Специально для mmgp.ru