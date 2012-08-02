Mercedes планирует инвестировать $ 1 млрд в США для производства конкурента Tesla

Немецкая компания заявила, что вложил $ 1 млрд для расширения своего завода Mercedes-Benz, расположенного в США, где начнется производство электрических спортивных автомобилей с 2020 года.
В рамках инвестиций будет создано более 600 новых рабочих мест, в том числе планы по строительству объекта в 2018 году вблизи завода в Тускалусе, где компания будет производить батареи для автомобилей с нулевым уровнем выбросов. В четверг представители компании Daimler официально подтвердили информацию Reuters.
Компания Daimler, базирующаяся в Штутгарте, присоединяется к общему тренду и пытается выйти на рынок электрических автомобилей. Большинство аналитиков и руководителей отрасли считают, что электромобили будут становиться все более популярными в течение нескольких ближайших лет.
Производитель Mercedes представит электрические версии всех своих моделей к 2022 году.
Перевод специально для mmgp.ru
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