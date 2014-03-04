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Adblock Plus теперь защитит ваш компьютер нежелательного майнинга

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Старый Сегодня, 22:09
#1
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Adblock Plus теперь защитит ваш компьютер нежелательного майнинга

Adblock Plus хочет защитить вас от сайтов, использующих ресурсы вашего компьютера для майнинга криптовалют. Команда выпустила фильтр, который пользователи могут добавить в расширение браузера Adblock Plus в Chrome, Firefox, Safari и Android. Добавьте расширение и оно позаботится обо всем остальном: ваше устройство больше не будет использоваться для незаметного майнинга биткоина или любой другой криптовалюты.

В минувшие выходные пользователи The Pirate Bay заметили, что на сайте появился майнер криптовалюты, использующий компьютеры посетителей для добычи Monero. Это не первый случай, когда сайт использует майнинг криптовалют как альтернативный источник дохода, но The Pirate Bay является одним из топ-100 сайтов в мире, поэтому данная новость вызвала такой ажиотаж.

Мысль довольно проста: если мне не нужно запрашивать у пользователей разрешение на показ рекламы на моем сайте, то почему я должен попросить у них разрешение на добычу криптовалюты? В конце концов, для создания контента и поддержания работы сайта требуются деньги.

С другой стороны, пользователи считают, что они должны быть, по крайней мере, проинформированы о данной практике, а некоторые утверждают, что должна быть возможность выбора. И, конечно, те, кто предпочитает блокировать рекламу, скорее всего, будут заинтересованы в блокировании майнинга.

Установка фильтра

В Chrome нажмите кнопку «Меню», «Дополнительные инструменты», а затем «Расширения». Найдите Adblock Plus, нажмите «Параметры», перейдите на вкладку «Добавить свои собственные фильтры» вверху и в появившемся текстовом поле введите ||coin-hive.com/lib/coinhive.min.js и нажмите «Добавить фильтр».

В Firefox выберите меню Firefox (Инструменты в OS X и Linux), выберите Add-ons и найдите Adblock Plus. Выберите «Настройки», чтобы получить доступ к профилю Adblock Plus, нажмите «Настройки фильтра», нажмите «Добавить подписку на фильтр» и добавьте coin-hive.com/lib/coinhive.min.js.

В Android откройте приложение Adblock Plus и выберите «Подписка на фильтр».

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 22:13.
inik1080 на форуме  
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