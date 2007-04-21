Drum13 Мастер

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Действительно ли ветровая энергия стала дешевле ядерной?



Относительно недавно на нашем форуме mmgp была статья, под названием - Lonsdayl. При этом при подсчёте выгодности ветряной электрогенерации перед атомной, специалисты опирались на результаты аукциона в Великобритании по строительству новых электрогенерирующих мощностей. В ходе которого, проект атомной электростанции "Hinkley Point C" предлагал продавать мегаватт-час за 92.50 британских фунтов, тогда как ветряные станции готовы были продавать электричество по 57.50 и 74.75 британских фунтов.



Можно ли серьёзно относиться к такой информации? Вывод делайте сами. Но после того как прочтёте данный материал.



Дело в том, что поставщика атомной электрогенерации невозможно сравнивать с поставщиками электричества с ветряков. Невозможно сравнить управляемую электрогенерацию и неуправляемую. Электричество с АЭС есть всегда, а вот с ветряков только тогда, когда дует ветер. Сравнивать двух поставщиков можно только тогда, когда у двух операторов существует гарантированное обеспечение базовой нагрузки. Только вот в случае с ветряной электрогенерацией это создать можно только при наличии хранилищ электричества. Откуда можно будет брать энергию, когда нет ветра. Поэтому, чтобы корректно сравнивать стоимость атомной электрогенерации и ветряной, нужно так же учесть стоимость строительства и эксплуатации, в дальнейшем, таких хранилищ.



Рассматриваемые нами проекты - это ветряные станции Hornsea Project 2, мощностью в 1386 МВт и Moray East мощностью в 950 МВт. Инвестиции в Moray оцениваются в 1,8 млрд фунтов стерлингов, или 1,895 фунт стерлингов за киловатт. К сожалению, по станции Hornsea Project 2 данных по инвестициям нет, но вот по проекту Hornsea Project 1 имеются. Инвестировано - 3.36 миллиарда фунтов, или 2,759 фунта стерлингов, за киловатт. Вот так расположены ветряки данных проектов.







Теперь нужно оценить ожидаемую электрогенерацию. Открытой информации по этим ветрякам нет. Но есть данные по другой стране, Дании. В базе данных этой страны, под названием P-F Bach data base, есть почасовая информация по электрогенерации ветряных станций. Все дальнейшие расчёты производятся исходя из того, что данные по датским ветрякам коррелируют с ветряками из Британии.



Берём данные за январь 2015 года, и берём пропорцию согласно установленным мощностям в Дании - это 1,271 МВт, и в Великобритании - 1,386 МВт. Вот так будет выглядеть электрогенерация проекта Hornsea Project 2.







По генерации энергии это был неплохой месяц, так как загрузка станции превышала 60 процентов. Правда во второй половине месяца генерация упала, так как ветер ослабел. А 21-22 числа вообще генерации не наблюдалось.



Теперь эту прерывистую электрогенерацию нужно сконвертировать в базовую устойчивую, компенсируя дни слабой генерации за счёт ранее накопленных объёмов электричества в хранилищах. В итоге базовая мощность становится равна 825 МВт. Ниже график того, как выглядит избыток и дефицит относительно базового уровня.







Сколько нужно инвестировать в строительство хранилищ, в которых будет храниться электричество? Оценено было двумя способами, в первом случае, если бы батареи были бы полностью пустыми, во втором случае, если бы батареи уже были полными.











Второй график указывает на то, что не хватает ёмкости, и 16 процентов генерации уходит в никуда. И на конец месяца батареи будут пустыми. Это говорит о том, что хранилище объёмом в 95,800 МВт-час будет маленьким.



А теперь переходим к экономике, то есть к тому, о чём забывают упомянуть те, кто продвигает инвестиционные аферы в зелёной энергетике.



Первоначальная стоимость инвестиционного проекта ветряной станции - 3.9 миллиарда фунтов стерлингов.

Стоимость батарей - 35.4 миллиарда фунта стерлингов, это если считать 95,800 МВт-час для lithium-ion батарей, да по рыночным ценам этих самых батарей. Совокупная стоимость инвестиций - 39.3 миллиарда фунтов стерлингов.



А теперь последние расчёты. Настоящая себестоимость ветряной электрогенерации - 579.42 фунта стерлингов за МВт-час, что в 10 раз выше от того, что заявлено во время аукциона и в 6 раз выше стоимости атомной электрогенерации.



Но это чисто теоретические расчёты. Никто не станет строить такие хранилища. Проще построить за счёт частного бизнеса газовые электростанции, и за их счёт делать дешёвой ветряную электрогенерацию, так как это описано в моей статье -



Специально для mmgp.ru Относительно недавно на нашем форумебыла статья, под названием - Ветровая энергия впервые стала дешевле, чем ядерная под авторством форумчанина. При этом при подсчёте выгодности ветряной электрогенерации перед атомной, специалисты опирались на результаты аукциона в Великобритании по строительству новых электрогенерирующих мощностей. В ходе которого, проект атомной электростанции "Hinkley Point C" предлагал продавать мегаватт-час за 92.50 британских фунтов, тогда как ветряные станции готовы были продавать электричество по 57.50 и 74.75 британских фунтов.Можно ли серьёзно относиться к такой информации? Вывод делайте сами. Но после того как прочтёте данный материал.Дело в том, что поставщика атомной электрогенерации невозможно сравнивать с поставщиками электричества с ветряков. Невозможно сравнить управляемую электрогенерацию и неуправляемую. Электричество с АЭС есть всегда, а вот с ветряков только тогда, когда дует ветер. Сравнивать двух поставщиков можно только тогда, когда у двух операторов существует гарантированное обеспечение базовой нагрузки. Только вот в случае с ветряной электрогенерацией это создать можно только при наличии хранилищ электричества. Откуда можно будет брать энергию, когда нет ветра. Поэтому, чтобы корректно сравнивать стоимость атомной электрогенерации и ветряной, нужно так же учесть стоимость строительства и эксплуатации, в дальнейшем, таких хранилищ.Рассматриваемые нами проекты - это ветряные станции Hornsea Project 2, мощностью в 1386 МВт и Moray East мощностью в 950 МВт. Инвестиции в Moray оцениваются в 1,8 млрд фунтов стерлингов, или 1,895 фунт стерлингов за киловатт. К сожалению, по станции Hornsea Project 2 данных по инвестициям нет, но вот по проекту Hornsea Project 1 имеются. Инвестировано - 3.36 миллиарда фунтов, или 2,759 фунта стерлингов, за киловатт. Вот так расположены ветряки данных проектов.Теперь нужно оценить ожидаемую электрогенерацию. Открытой информации по этим ветрякам нет. Но есть данные по другой стране, Дании. В базе данных этой страны, под названием P-F Bach data base, есть почасовая информация по электрогенерации ветряных станций. Все дальнейшие расчёты производятся исходя из того, что данные по датским ветрякам коррелируют с ветряками из Британии.Берём данные за январь 2015 года, и берём пропорцию согласно установленным мощностям в Дании - это 1,271 МВт, и в Великобритании - 1,386 МВт. Вот так будет выглядеть электрогенерация проекта Hornsea Project 2.По генерации энергии это был неплохой месяц, так как загрузка станции превышала 60 процентов. Правда во второй половине месяца генерация упала, так как ветер ослабел. А 21-22 числа вообще генерации не наблюдалось.Теперь эту прерывистую электрогенерацию нужно сконвертировать в базовую устойчивую, компенсируя дни слабой генерации за счёт ранее накопленных объёмов электричества в хранилищах. В итоге базовая мощность становится равна 825 МВт. Ниже график того, как выглядит избыток и дефицит относительно базового уровня.Сколько нужно инвестировать в строительство хранилищ, в которых будет храниться электричество? Оценено было двумя способами, в первом случае, если бы батареи были бы полностью пустыми, во втором случае, если бы батареи уже были полными.Второй график указывает на то, что не хватает ёмкости, и 16 процентов генерации уходит в никуда. И на конец месяца батареи будут пустыми. Это говорит о том, что хранилище объёмом в 95,800 МВт-час будет маленьким.А теперь переходим к экономике, то есть к тому, о чём забывают упомянуть те, кто продвигает инвестиционные аферы в зелёной энергетике.Первоначальная стоимость инвестиционного проекта ветряной станции - 3.9 миллиарда фунтов стерлингов.Стоимость батарей - 35.4 миллиарда фунта стерлингов, это если считать 95,800 МВт-час для lithium-ion батарей, да по рыночным ценам этих самых батарей. Совокупная стоимость инвестиций - 39.3 миллиарда фунтов стерлингов.А теперь последние расчёты. Настоящая себестоимость ветряной электрогенерации - 579.42 фунта стерлингов за МВт-час, что в 10 раз выше от того, что заявлено во время аукциона и в 6 раз выше стоимости атомной электрогенерации.Но это чисто теоретические расчёты. Никто не станет строить такие хранилища. Проще построить за счёт частного бизнеса газовые электростанции, и за их счёт делать дешёвой ветряную электрогенерацию, так как это описано в моей статье - Газовая электрогенерация продолжает кормить в Германии "зелёную энергетику"

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