OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,021 Благодарностей: 1,469 УГ: 28 КП: 0.205 подарки

Экономист ЕБРР обвинил ЦБ РФ,что он спасает проблемные банки за счет бизнеса и физлиц



Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) российского происхождения г-н Сергей Гуриев в интервью каналу Дождь поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит в банковском секторе России. Отдельно стоит сразу сказать, что Гуриев ранее занимал в Москве высокие должности как учебных заведениях связанных с финансами и экономикой, так и в больших организациях работающих по тому же профилю. Например, до 2013 года он был ректором Российской экономической школы в Москве, однако в связи с делом ЮКОСА ему пришлось в 2013 году тайно эмигрировать во Францию, где он прекрасно в жизни устроился, поскольку за таким специалистами всегда стоит целая очередь.



Если кратко пересказывать, что сказал Гуриев в этом интервью телеканалу, то в основном он сделал упор на то, что действия руководства ЦБ РФ направленные за все последние годы на спасение проблемных банков страны на самом деле малоэффективны.



Являясь главным экономистом такого авторитетного и международно признанного банка как ЕБРР, он безусловно, владеет всем массивом информации в плане того, что в реальности происходит в российском банковском секторе. Он утверждает, что за последние несколько лет ЦБ РФ направлял на спасение банков-банкротов триллионы и триллионы рублей, что, конечно, для России очень много.



Но одно дело просто механически осуществлять такую работу, имея в запасе огромные объемы денежной массы, как это есть сейчас у ЦБ, ну а другое дело, что кто в итоге будет платить за всё это? То есть фактически за это транжирование средств. Гуриев отвечает напрямую - за это заплатят, во-первых, российский бизнес, а во-вторых, российские заёмщики и ипотечники.



Между тем, Гуриев отметил, что надо отдать всё же должное руководству ЦБ РФ - они пока умело не допускают паники на банковском рынке и ситуацию держат под своим контролем. Как никак, но сказывается большой опыт работы руководства ЦБ.



Однако, он предупредил, что расслабляться не стоит и печатая новые триллионы рублей в уплату как за прошлые (сделанные уже давно), так и уже нынешние просчеты руководства ЦБ, не нужно забывать, что они отнюдь не бесплатны.



Он привел пример, что общая денежная масса в РФ сейчас составляет около 40 трлн рублей и напечатав дополнительно еще 1 трлн рублей ЦБ РФ фактически облагает налогом в 2,5% всех держателей рублевых активов (1 трлн руб. от 40 трлн руб. и составляет эти 2,5%).



Когда деньги со стороны ЦБ (причем огромные) вкладываются в спасение очередного банка-банкрота, то они постёгивают в России инфляцию и ЦБ противопоставляет ей свою высокую процентную ставку.



Однако, в настоящее время ЦБ снижает процентную ставку и она дошла уже до 8.5%, а инфляция фиксируется в 4%. И Гуриев выразил мнение, что на самом деле в реальном исчислении это просто громадная процентная ставка, поскольку огромные суммы идут на спасение проблемных банков.



Отсюда вывод, что как российский бизнес, так и просто заемщики наших банков и плюс ипотечники на самом деле уплачивают более высокую процентную ставку за то что ЦБ спасает отпечатанными новыми триллионами рублей банки-банкроты.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c3fc5233c3a Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) российского происхождения г-н Сергей Гуриев в интервью каналу Дождь поделился своим мнением о том, что в настоящее время происходит в банковском секторе России. Отдельно стоит сразу сказать, что Гуриев ранее занимал в Москве высокие должности как учебных заведениях связанных с финансами и экономикой, так и в больших организациях работающих по тому же профилю. Например, до 2013 года он был ректором Российской экономической школы в Москве, однако в связи с делом ЮКОСА ему пришлось в 2013 году тайно эмигрировать во Францию, где он прекрасно в жизни устроился, поскольку за таким специалистами всегда стоит целая очередь.Если кратко пересказывать, что сказал Гуриев в этом интервью телеканалу, то в основном он сделал упор на то, что действия руководства ЦБ РФ направленные за все последние годы на спасение проблемных банков страны на самом деле малоэффективны.Являясь главным экономистом такого авторитетного и международно признанного банка как ЕБРР, он безусловно, владеет всем массивом информации в плане того, что в реальности происходит в российском банковском секторе. Он утверждает, что за последние несколько лет ЦБ РФ направлял на спасение банков-банкротов триллионы и триллионы рублей, что, конечно, для России очень много.Но одно дело просто механически осуществлять такую работу, имея в запасе огромные объемы денежной массы, как это есть сейчас у ЦБ, ну а другое дело, что кто в итоге будет платить за всё это? То есть фактически за это транжирование средств. Гуриев отвечает напрямую - за это заплатят, во-первых, российский бизнес, а во-вторых, российские заёмщики и ипотечники.Между тем, Гуриев отметил, что надо отдать всё же должное руководству ЦБ РФ - они пока умело не допускают паники на банковском рынке и ситуацию держат под своим контролем. Как никак, но сказывается большой опыт работы руководства ЦБ.Однако, он предупредил, что расслабляться не стоит и печатая новые триллионы рублей в уплату как за прошлые (сделанные уже давно), так и уже нынешние просчеты руководства ЦБ, не нужно забывать, что они отнюдь не бесплатны.Он привел пример, что общая денежная масса в РФ сейчас составляет около 40 трлн рублей и напечатав дополнительно еще 1 трлн рублей ЦБ РФ фактически облагает налогом в 2,5% всех держателей рублевых активов (1 трлн руб. от 40 трлн руб. и составляет эти 2,5%).Когда деньги со стороны ЦБ (причем огромные) вкладываются в спасение очередного банка-банкрота, то они постёгивают в России инфляцию и ЦБ противопоставляет ей свою высокую процентную ставку.Однако, в настоящее время ЦБ снижает процентную ставку и она дошла уже до 8.5%, а инфляция фиксируется в 4%. И Гуриев выразил мнение, что на самом деле в реальном исчислении это просто громадная процентная ставка, поскольку огромные суммы идут на спасение проблемных банков.Отсюда вывод, что как российский бизнес, так и просто заемщики наших банков и плюс ипотечники на самом деле уплачивают более высокую процентную ставку за то что ЦБ спасает отпечатанными новыми триллионами рублей банки-банкроты.Специально для mmgp.ru

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________