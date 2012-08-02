Все против Tesla: китайский гигант Baidu инвестирует $ 1,5 млрд в беспилотные авто

В четверг китайский поисковый гигант Baidu объявил о запуске фонда в размере $ 1,52 млрд в рамках широкого плана по ускорению технического развития и конкуренции с разработчиками беспилотных систем на рынке США.
В заявлении компании сказано, что Apollo Fund инвестирует в 100 проектов по беспилотному вождению в течение следующих трех лет. Дата запуска фонда совпадает с выходом Apollo 1.5, второго поколения программного обеспечения для беспилотного вождения с открытым исходным кодом.
После нескольких лет внутреннего развития, Baidu решила в апреле открыть код своих беспилотных технологий третьим лицам, что должно ускорить развитие проекта и поможет конкурировать с такими американскими компаниями, как Tesla и Waymo. В последнем обновлении клиенты платформы, помимо основных функций, могут получить доступ к новым технологиям обнаружения препятствий и картам высокой четкости.
Попытки Baidu выйти на новые рынки происходят после изменения корпоративной стратегии. Компания ищет новые источники прибыли за пределами основного поискового бизнеса, который потерял большой кусок дохода от рекламы в 2016 году, когда правительство ввело новые постановления о медицинской рекламе. Проект Appollo от Baidu, названный в честь посадки NASA на луну, направлен на создание технологии для полностью беспилотных автомобилей, которые должны захватить дороги Китая к 2020 году.
В настоящее время у компании около 70 партнеров по нескольким отраслям в автомобильной промышленности, по сравнению с 50 в июле. К существующим партнерам также относятся микропроцессорный производитель Nvidia и картографическая служба TomTom.
Несмотря на быстрый рост партнерской экосистемы, Baidu столкнулась с трудностями в переговорах с местными китайскими регуляторами, которые ранее останавливали компанию от тестирования на автомагистралях. В июле местная полиция Пекина сообщила, что она расследует дело о беспилотном автомобиле Baidu, который мог нарушить правила городского движения в рамках демонстрации для мероприятия.
Перевод специально для mmgp.ru
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