Инвестор в золото Джон Хэтэуэй: криптовалюты - это мусор

Известный управляющий активами, который основное внимание уделяет золоту, нелестным словом отозвался о криптовалютном рынке, назвав криптовалюты "мусором".
В интервью Kitco.com, новостному сайту о драгоценных металлах, Джон Хэтэуэй из Tocqueville Asset Management стал еще одним управляющим, который назвал криптовалютный рынок "пузырем". В такой же манере отозвались о криптовалюте основатель Bridgewater Associates Рэй Дэйлио и еще один инвестор в золото Питер Шифф.
"Это абсолютный пузырь - в моем сознании нет никаких сомнений, что это пузырь", - сказал Хэтэуэй сайту. Как и следовало ожидать, он сравнил рыночную капитализацию криптовалют (126 миллиардов долларов в настоящий момент) с рынком золота.
Он заявил: "Конечно, в любое время можно зарабатывать деньги на пузырях. Давайте не будем забывать, что общая рыночная стоимость этих криптовалют составляет 180 миллиардов долларов или около того, может быть, сейчас немного меньше - это просто мелочь по сравнению с золотом".
Хэтэуэй также высказался о том, что рынку золота со стороны инвесторов уделяется меньше внимания из-за криптовалют, назвав это "чепухой". "Это просто неправда", - добавил он.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru