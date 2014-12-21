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Alienswar.space -Alienswar.space
| Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сегодня, 22:04
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Сегодня, 21:32
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#1
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Любитель
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,313
Благодарностей: 40
УГ: 2
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Alienswar.space -Alienswar.space
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Сегодня, 22:04
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