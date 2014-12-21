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Alienswar.space -Alienswar.space

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:32
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.12.2014
Сообщений: 2,313
Благодарностей: 40
УГ: 2
КП: 0.001
Alienswar.space -Alienswar.space

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 20.09.2017



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Игра с выводом денег "Alienswar.space"


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Alienswar.space - Игра с выводом реальных денег. Регистрируйтесь и отправляйтесь на поиски урановой руды. Зарабатывайте космобаксы и меняйте их на реальные деньги.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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