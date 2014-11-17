Президент Y Combinator называет ICO "пузырем"

Y Combinator, расположенный в Силиконовой долине стартап-акселератор, рассматривает блокчейн как возможный способ привлечения дополнительных инвесторов.
"Мы проявляем интерес к тому, как различные компании наподобие Y Combinator, могут использовать блокчейн для равноправного доступа к инвестиционным процессам", - заявил президент фирмы Сэм Альтман.
Что касается состояния прогресса на этом фронте, сообщается, что акселератор в настоящее время работает над юридическими и логистическими задачами для интеграции блокчейн.
Альтман вернулся к теме "демократизации" инвестиционного процесса, позиционируя его с точки зрения неравного доступа к созданию прироста капитала. Президент Y Combinator сказал, что его беспокоит такое неравенство в Силиконовой долине и предположил, что существуют технологические варианты, которые смогут предложить решение проблемы.
Во время мероприятия Альтман более широко говорил о модели финансирования ICO, заявляя, что общий рынок "в настоящее время несомненно является пузырем". И все же он заметил, что "в этом есть кое-что, привлекающее умных людей". Он выступил за более пристальное наблюдение за этой сферой. "ICO необходимо регулировать", - сказал он.
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Перевод специально для форума MMGP.ru