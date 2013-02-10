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Корпорация Ford Motor Co останавливает работу 5 заводов в Северной Америке

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Корпорация Ford Motor Co останавливает работу 5 заводов в Северной Америке


Корпорация Ford Motor Co в своём коммюнике сообщила, что останавливает работу всех производственных линий на пяти автомобильных заводах, что находятся на территории североамериканского континента. Три из этих завода находятся непосредственно в США. По мнению аналитиков из разных экономических изданий, промышленный гигант пытается найти выход из проблемы резко падающего спроса на автомобили в Северной Америке. Точно к такому же выводу пришли и сотрудники Dow Jones.

Заводы пока не остановлены, так как руководство корпорации Ford Motor Co составляет графики остановки всех производственных линий пяти заводов. График предстоит создать настолько эффективным, чтобы получилось достичь главной цели всего действа, а именно сократить запасы автомобилей на заводских складах, а так же на складах автодилеров. Но, как бы там ни было, уже в ближайшее время без работы останутся более 12 тыс высококвалифицированных рабочих, часть из которых приходится на Мексику, где расположены два завода автоконцерна. И это в то время, когда страна переживает не самые лучшие времена.

Решение об остановке производственных линий коснётся непосредственно тех заводов, что производят легковые автомобили. В том числе будут остановлены линии, которые выпускают малогабаритную Fiesta и популярный седан Fusion, продажи которых серьёзно просели из-за того, что предпочтения покупателей сильно изменились. Теперь автовладельцы ориентируются на кроссоверы и внедорожники.

Дополнительно встал вопрос об остановке производственной линии, находящейся в Канзас-Сити, где производятся фургоны Transit.

Руководство корпорации в письмах к инвесторам уже предупреждало, что возможно придётся останавливать производства, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, полученные от замедления продаж на автомобильном рынке США.

Но не только у корпорации Ford Motor Co возникают серьёзные финансовые трудности. К примеру, другой крупный автопроизводитель, General Motors Co уже сократил несколько тысяч рабочих со своих производственных площадок, что находятся на территории США. Связано это в первую очередь с падением продаж небольших автомобилей и семейных седанов.

Но компания Ford Motor Co всё же пыталась найти альтернативу, и не увольнять своих сотрудников, вместо этого отправляя их в неоплачиваемые отпуска. Так, в начале текущего года поступили со 130 рабочими с завода города Эйвон-Лейк, штат Огайо.

По последнему отчёту аналитической группы Autodata Corp, продажи малотоннажных автомобилей в США просели на 1,9 процента, по сравнению с прошлогодними отчётами.

Снижаются темпы продаж и автомобилей корпорации Ford. Они просели на 2,1 процента в годовом выражении. Реализовано в США 209,029 тыс единиц.

Специально для mmgp.ru
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