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Южная Корея в центре биткоинской вселенной

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Южная Корея в центре биткоинской вселенной


После массовых потрясений на рынке биткоина за последние недели из-за негативных новостей из Китая объем транзакций биткоина вышел из Китая.

В результате чего, Южная Корея обогнала по-общему объему торгов Китай, о чем сообщают Джозеф Янг и Туур Демеестер через Twitter. Яркий комментарий Янга указывает на этот сдвиг.




В связи с этими изменениями много трейдеров переместились в Южную Корею и этим подтверждением являются массовые обработки транзакций, которые исходят из этой страны. На данный момент Южная Корея обработала больше транзакций, чем к примеру Bittrex и Bitfinex.

Смещение представляет собой существенное движение сообщества биткоинов за пределы Китая после того, как регулятивные органы Китая сообщили, что все китайские биржи вскоре будут закрыты.




Переход в Южную Корею указывает на то, что в стране за последние месяцы был легализирован биткоин и сложилась хорошая атмосфера для криптовалют. Общий переход от Китая, как правило происходил даже тогда, когда страна начинала только ужесточать контроль над криптовалютным рынком.

Переход в Южную Корею является простым примером того, что сообщество биткоинов является все же гибким. Биткоин - это децентрализованная криптовалюта и ни одно правительство не может по-настоящему запретить его, а тем более вообще контролировать его. Некоторые страны начинают видеть, что приминение биткоина может быть полезно для самой страны.




Много есть негатива относительно Китая, что связано с биткоином и эту ситуацию уже не изменить и это остается реальностью. Все же трейдыры нашли выход из этой ситуации. Они переместились в другую страну. Это еще раз доказывает, что мир биткоина гибкий и многогранный.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биржа, биткоин, криптовалюта, трейдер
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