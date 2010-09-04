Южная Корея в центре биткоинской вселенной

После массовых потрясений на рынке биткоина за последние недели из-за негативных новостей из Китая объем транзакций биткоина вышел из Китая.
В результате чего, Южная Корея обогнала по-общему объему торгов Китай, о чем сообщают Джозеф Янг и Туур Демеестер через Twitter. Яркий комментарий Янга указывает на этот сдвиг.
В связи с этими изменениями много трейдеров переместились в Южную Корею и этим подтверждением являются массовые обработки транзакций, которые исходят из этой страны. На данный момент Южная Корея обработала больше транзакций, чем к примеру Bittrex и Bitfinex.
Смещение представляет собой существенное движение сообщества биткоинов за пределы Китая после того, как регулятивные органы Китая сообщили, что все китайские биржи вскоре будут закрыты.
Переход в Южную Корею указывает на то, что в стране за последние месяцы был легализирован биткоин и сложилась хорошая атмосфера для криптовалют. Общий переход от Китая, как правило происходил даже тогда, когда страна начинала только ужесточать контроль над криптовалютным рынком.
Переход в Южную Корею является простым примером того, что сообщество биткоинов является все же гибким. Биткоин - это децентрализованная криптовалюта и ни одно правительство не может по-настоящему запретить его, а тем более вообще контролировать его. Некоторые страны начинают видеть, что приминение биткоина может быть полезно для самой страны.
Много есть негатива относительно Китая, что связано с биткоином и эту ситуацию уже не изменить и это остается реальностью. Все же трейдыры нашли выход из этой ситуации. Они переместились в другую страну. Это еще раз доказывает, что мир биткоина гибкий и многогранный.
Перевод специально для mmgp.ru