Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,328 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ФРС США запускает механизм финансового кризиса?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:47
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,852
Благодарностей: 696
УГ: 25
КП: 0.148
подарки
ФРС США запускает механизм финансового кризиса?
В издании Bloomberg вышла вчера довольно интересная статья, но она слишком большая, а у меня слишком мало времени, чтобы её переводить. Но общую суть поданной там информации я постараюсь передать.

Основной посыл новостной статьи от Bloomberg состоит в том, что Федеральная Резервная Система США наконец-то приняла окончательное решение избавляться от трежерис США, которых у неё на балансе имеется на сумму в 4.47 трлн. долларов. Распродажа ГКО с баланса ФРС стартует уже в октябре текущего года.

Новость о том, что у ФРС существует такой план распродажи, уже появлялась ранее в мировых СМИ, но тогда информация подавалась в виде слухов. И никто толком не мог сказать, когда же стартуют распродажи.

А учитывая, что на балансе ФРС имеется краткосрочных ГКО на сумму в 300 млрд долларов, а дефицитный бюджет США продолжает расти, то сброс трежерис Федеральной Резервной Системой чреват паническими настроениями на мировом долговом рынке, а так же появляется существенная вероятность роста ставок. Но всё зависит от сроков и от объёма распродаж краткосрочных ГКО.

Стоит внимательнее наблюдать за тем, что будет происходить дальше.

По материалам bloomberg.com
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 19:50
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.08.2014
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: ФРС США запускает механизм финансового кризиса?
скоро будет "жара"
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Yurich1983 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitcoin и Ethereum спасают от финансового кризиса moskva Новости криптовалют 4 16.07.2017 01:19
12 признаков нового финансового кризиса tanrad Новости и слухи рынка форекс 1 10.04.2017 08:47
Инвестиции во времена финансового кризиса Oliver Frank Инвестирование для начинающих 91 29.09.2016 22:41
Истоки глобального финансового кризиса pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 20 25.11.2015 14:07
РПЦ предложила план выхода из финансового кризиса kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 17 24.12.2014 18:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар inik1080
Visunex Medical Systems привлек $20 млн. для лучшей диагностики проблем с глазами
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Адрон
В Украине с начала года розничная торговля выросла до 300 миллиардов
От Адрон в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Марихуане в США обещают резкий рост
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
Gigabyte выпустила видеокарту GeForce GTX 1070 Xtreme Gaming
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар pupsoedof
ПАММ-счет Pyaniv:608957 (ForexTrend)
От pupsoedof в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар all-hyips
Сaptrade - captrade.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
423,328
Тем
489,889
Сообщений
12,206,306

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram