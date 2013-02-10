ФРС США запускает механизм финансового кризиса?

В издании Bloomberg вышла вчера довольно интересная статья, но она слишком большая, а у меня слишком мало времени, чтобы её переводить. Но общую суть поданной там информации я постараюсь передать.
Основной посыл новостной статьи от Bloomberg состоит в том, что Федеральная Резервная Система США наконец-то приняла окончательное решение избавляться от трежерис США, которых у неё на балансе имеется на сумму в 4.47 трлн. долларов. Распродажа ГКО с баланса ФРС стартует уже в октябре текущего года.
Новость о том, что у ФРС существует такой план распродажи, уже появлялась ранее в мировых СМИ, но тогда информация подавалась в виде слухов. И никто толком не мог сказать, когда же стартуют распродажи.
А учитывая, что на балансе ФРС имеется краткосрочных ГКО на сумму в 300 млрд долларов, а дефицитный бюджет США продолжает расти, то сброс трежерис Федеральной Резервной Системой чреват паническими настроениями на мировом долговом рынке, а так же появляется существенная вероятность роста ставок. Но всё зависит от сроков и от объёма распродаж краткосрочных ГКО.
Стоит внимательнее наблюдать за тем, что будет происходить дальше.
По материалам bloomberg.com