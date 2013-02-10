Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,328 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

China UnionPay создаёт общую платёжную систему для стран "Шёлкового Пути"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:27
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,852
Благодарностей: 696
УГ: 25
КП: 0.148
подарки
China UnionPay создаёт общую платёжную систему для стран "Шёлкового Пути"
Правительство Китайской Народной Республики приняло окончательное решение о развёртывании сети платёжных систем во всех странах, что входят в будущий проект "Нового Шёлкового Пути". В рамках данного проекта китайская платёжная система China UnionPay так же получает определённую долю на рынке платежей в данных странах. Договор о сотрудничестве в объединённой системе платежей уже подписан правительством Китая и 343 организациями, которые входят в проект "Нового Шёлкового Пути".

На данный момент китайская платёжная система China UnionPay уже имеет представительства в 50 странах, которые входят в проект "Нового Шёлкового Пути". Количество банковских карт, выпущенных в этих странах China UnionPay, превысило отметку в 25 млн единиц. Карты данной платёжной системы принимают к оплате 4 млн хозяйствующих субъектов, а обслуживание происходит через сеть банкоматов, в 400 тыс штук.

Китайская компания UnionPay единственная, на данный момент, которая имеет в Поднебесной разрешение регулирующих органов, на осуществление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. В общей сложности, компания имеет сеть представительств в 160 странах мира.

Ранее в опубликованном отчёте компании сообщалось, что в мире существует 34 млн коммерческих предприятий принимающих к оплате карты China UnionPay, и более 21 млн банкоматов работают с китайской платёжной системой. По итогам первого квартала 2016 года, при помощи банковских карт, только в самом Китае проведено платежей на сумму в 11,42 трлн юаней, что составляет 85,28 процента от общего оборота денежных средств в платёжной системе China UnionPay.

По материалам chinapro.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:32
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбербанк создаёт аналог китайской площадки "Alibaba" Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.03.2017 15:13
"Альфа-Банк" приступил к обслуживанию карт China UnionPay lingele Банковский форум 3 26.03.2015 13:27
"Газпром" решил отказаться от закупок продукции из "санкционных" стран. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.02.2015 12:26
ОАО "Газпромбанк" партнер China UnionPay lingele Банки России 11 17.12.2014 12:29
Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги" Николай - Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.07.2014 22:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар EmiLieN
capital-system.com - Capital System
От EmiLieN в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар GVP52
Минчанин заработал более Br60 млн на незаконном обмене электронных денег на наличные
От GVP52 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватар vpodru
Profits Progress - profitsprogress.com
От vpodru в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Sollaes
Финансовый стриптиз?
От Sollaes в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар all-hyips
Boostholdings - boostholdings.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Gansik Ponomarev
Дневник Gansik - Инвестиции в Хайпы начиная с 1000$
От Gansik Ponomarev в разделе «Дневник манимейкера»
.     
Пользователей
423,328
Тем
489,889
Сообщений
12,206,306

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram