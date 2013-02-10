China UnionPay создаёт общую платёжную систему для стран "Шёлкового Пути"

Правительство Китайской Народной Республики приняло окончательное решение о развёртывании сети платёжных систем во всех странах, что входят в будущий проект "Нового Шёлкового Пути". В рамках данного проекта китайская платёжная система China UnionPay так же получает определённую долю на рынке платежей в данных странах. Договор о сотрудничестве в объединённой системе платежей уже подписан правительством Китая и 343 организациями, которые входят в проект "Нового Шёлкового Пути".
На данный момент китайская платёжная система China UnionPay уже имеет представительства в 50 странах, которые входят в проект "Нового Шёлкового Пути". Количество банковских карт, выпущенных в этих странах China UnionPay, превысило отметку в 25 млн единиц. Карты данной платёжной системы принимают к оплате 4 млн хозяйствующих субъектов, а обслуживание происходит через сеть банкоматов, в 400 тыс штук.
Китайская компания UnionPay единственная, на данный момент, которая имеет в Поднебесной разрешение регулирующих органов, на осуществление клиринговых услуг для транзакций по банковским картам. В общей сложности, компания имеет сеть представительств в 160 странах мира.
Ранее в опубликованном отчёте компании сообщалось, что в мире существует 34 млн коммерческих предприятий принимающих к оплате карты China UnionPay, и более 21 млн банкоматов работают с китайской платёжной системой. По итогам первого квартала 2016 года, при помощи банковских карт, только в самом Китае проведено платежей на сумму в 11,42 трлн юаней, что составляет 85,28 процента от общего оборота денежных средств в платёжной системе China UnionPay.
По материалам chinapro.ru