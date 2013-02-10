Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,852 Благодарностей: 696 УГ: 25 КП: 0.148 подарки

Deutsche Bank в своём исследовании предупреждает о будущих шоках на финансовых рынках



Самое забавное во всей этой истории то, что мировые Центральные Банки вполне заинтересованы в таком движении капитала. Ведь если бы не все указанные финансовые пузыри и аферы, капиталу, который находится в зоне скрытой гиперинфляции, пришлось бы идти на рынок физических активов, и вот тогда бы мир увидел истинную ценность деньгам, тогда бы гиперинфляция и показала свой реальный уровень. Но тогда на рынках разразится самая настоящая паника.



Именно по этой причине, официальные стандарты измерения мировой инфляции игнорируют то, что происходит на всех финансовых рынках. Иначе бы они не смогли игнорировать признаки галопирующей гиперинфляции. Смотрим график ниже.







Теперь же вернёмся к тому, что опубликовано сотрудниками германского банка. В частности Джим Рейд, глава кредитной стратегии Deutsche Bank, опирается на график ниже, который указывает глобальную медианную инфляцию с 1209 года, левый подграфик, и с 1900 года, правый подграфик.







Джим Рейд указывает, что с начала прошлого века произошло кардинальное ускорение мировой инфляции. И чтобы показать это ускорение, применялась в исследовании логарифмическая шкала, чтобы подчеркнуть экспоненциальный характер процесса в последнюю сотню лет. Но в исследовании была взята не средняя инфляция, а именно медианная, так как график был бы непредсказуем в своей дикости. Не стоит сбрасывать со счетов факт того, что за последние сто лет, в некоторых государствах мира наблюдался экстремальный уровень гиперинфляции.



В ходе исследования, германские банкиры выявили интересный факт корреляции стоимости золота с так называемыми финансовыми шоками. То есть, когда капиталы начинают отрыв от реальной стоимости активов, растёт и вероятность очередного финансового шока.



Существующая финансовая система имеет ряд инструментов, для преодоления кризисных явлений в мировой экономике. Но германские аналитики указывают на то, что не стоит недооценивать влияние этих инструментов на стоимость настоящих активов. Если система существует без шоков, но с механизмом вбрасывания ни чем не обеспеченных денег, то капиталы становятся очень опасным активом, если сравнивать с системой, в которой случаются постоянные шоки, но при этом деньги печатаются под физические активы, то есть они имеют твёрдое обеспечение.



Постоянное стимулирование экономики, чтобы не допустить обрушение, в итоге играет злую шутку с мировой экономикой, так как не даёт вовремя дать старт финансовому шоку, то есть, нет перезагрузки. Как это было раньше. В итоге проблема влечёт за собой перенос всего негатива на другие части глобального финансового мира, что ещё больше увеличивает масштабность будущих кризисных явлений. В существующей системе печатания ни чем не обеспеченных денег - это путь наименьшего сопротивления, который был выбран мировым банковским капиталом. Так была потеряна ранее работающая система с естественным механизмом наращивания денежной массы.



Под конец исследования подводится следующий итог. Сотрудники банка уверены в том, что уже в ближайшее время планету накроет сильнейший финансовый кризис. При этом кризис будет сменяться другим кризисом, и частота таких шоковых явлений будет крайне высока. И будет длиться мировой кризис до тех пор, пока мировое сообщество не реализует новый глобальный механизм в финансовой системе.



По материалам zerohedge.com Интересное исследование развития мировой инфляции провели в аналитическом отделе германского банка Deutsche Bank. Но перед тем как дать краткую выжимку из исследования, всё же выдам немного информации для размышления, по поводу всё то же мировой инфляции. И какие последствия имеются из-за этого на мировых рынках. С 2009 года, когда впервые отмечен пуск так называемого глобального печатного станка, инфляция никуда не исчезала. Она продолжала расти, только пряталась за счёт схемы купирования на разных финансовых рынках. Все те рекорды на фондовых рынках, финансовые пузыри на рынке недвижимости, пузыри кредитования сланцевой аферы, а так же надувание спекулятивного пузыря на рынке криптовалют - это всё явления переполненности мировой финансовой системы капиталом, который переживает настоящую гиперинфляцию. И именно по этой причине такой капитал ищет, куда бы пойти работать, махнув рукой даже на высокие финансовые риски, так как в современном мире, инвестировать без рисков больше не в чего.Самое забавное во всей этой истории то, что мировые Центральные Банки вполне заинтересованы в таком движении капитала. Ведь если бы не все указанные финансовые пузыри и аферы, капиталу, который находится в зоне скрытой гиперинфляции, пришлось бы идти на рынок физических активов, и вот тогда бы мир увидел истинную ценность деньгам, тогда бы гиперинфляция и показала свой реальный уровень. Но тогда на рынках разразится самая настоящая паника.Именно по этой причине, официальные стандарты измерения мировой инфляции игнорируют то, что происходит на всех финансовых рынках. Иначе бы они не смогли игнорировать признаки галопирующей гиперинфляции. Смотрим график ниже.Теперь же вернёмся к тому, что опубликовано сотрудниками германского банка. В частности Джим Рейд, глава кредитной стратегии Deutsche Bank, опирается на график ниже, который указывает глобальную медианную инфляцию с 1209 года, левый подграфик, и с 1900 года, правый подграфик.Джим Рейд указывает, что с начала прошлого века произошло кардинальное ускорение мировой инфляции. И чтобы показать это ускорение, применялась в исследовании логарифмическая шкала, чтобы подчеркнуть экспоненциальный характер процесса в последнюю сотню лет. Но в исследовании была взята не средняя инфляция, а именно медианная, так как график был бы непредсказуем в своей дикости. Не стоит сбрасывать со счетов факт того, что за последние сто лет, в некоторых государствах мира наблюдался экстремальный уровень гиперинфляции.В ходе исследования, германские банкиры выявили интересный факт корреляции стоимости золота с так называемыми финансовыми шоками. То есть, когда капиталы начинают отрыв от реальной стоимости активов, растёт и вероятность очередного финансового шока.Существующая финансовая система имеет ряд инструментов, для преодоления кризисных явлений в мировой экономике. Но германские аналитики указывают на то, что не стоит недооценивать влияние этих инструментов на стоимость настоящих активов. Если система существует без шоков, но с механизмом вбрасывания ни чем не обеспеченных денег, то капиталы становятся очень опасным активом, если сравнивать с системой, в которой случаются постоянные шоки, но при этом деньги печатаются под физические активы, то есть они имеют твёрдое обеспечение.Постоянное стимулирование экономики, чтобы не допустить обрушение, в итоге играет злую шутку с мировой экономикой, так как не даёт вовремя дать старт финансовому шоку, то есть, нет перезагрузки. Как это было раньше. В итоге проблема влечёт за собой перенос всего негатива на другие части глобального финансового мира, что ещё больше увеличивает масштабность будущих кризисных явлений. В существующей системе печатания ни чем не обеспеченных денег - это путь наименьшего сопротивления, который был выбран мировым банковским капиталом. Так была потеряна ранее работающая система с естественным механизмом наращивания денежной массы.Под конец исследования подводится следующий итог. Сотрудники банка уверены в том, что уже в ближайшее время планету накроет сильнейший финансовый кризис. При этом кризис будет сменяться другим кризисом, и частота таких шоковых явлений будет крайне высока. И будет длиться мировой кризис до тех пор, пока мировое сообщество не реализует новый глобальный механизм в финансовой системе.

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