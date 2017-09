all-hyips Топ Мастер

Promptly - promptly.biz



язык: EN



старт 21.09.2017 PerfectMoney NixMoney Payeer Bitcoin AdvCash



Открытая информации по счету PerfectMoney U12862133 (zongelf)

Создан 12.08.2016

Рейтинг Trust Score 0.6 point(s)

Страна Пакистан

Верификация аккаунта Не проверено







Описание:



Цитата: Превосходные показатели, продемонстрированные Компанией вместе со значительно увеличенными активами, позволили Компании предлагать свои продукты и услуги на открытом рынке, всем, кто заинтересован в выгодном инвестировании и получении стабильных доходов в долгосрочной перспективе. Команда финансовых специалистов Компании с сильной командой в области финансов позволяет эффективно анализировать рыночную и финансовую ситуацию. В компании работают эксперты на постоянной основе. Инвест планы:



3-10% в день 60-30 дней (ежечасное начисления) или 300-1200% через 20-60 дней









депозит:



19.09.17 12:15 Transfer Sent Payment: 100.00 USD to account U12862133 from U1294xxx. Batch: 188635737. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to promptly.biz User all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 2000$

Реферальские: 7%

Выплаты: инстантом

Скрипт: GoldCoders promptly.biz - Licensed

Особенности: SSL +



Updated Date: 2017-09-13T05:07:34Z

Creation Date: 2017-09-08T05:07:34Z

Registry Expiry Date: 2018-09-08T05:07:34Z

Registrar: NameCheap, Inc.



Name Server: ns1.easy-geo-dns.com

Name Server: ns2.easy-geo-dns.com

Name Server: ns4.easy-geo-dns.com

Name Server: ns3.easy-geo-dns.com



