Повелители драконов - dragonlordgame.ru

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"Повелители драконов".
Предлагаю к рассмотрению новую игру от группы Exgames. Старт - 21 сентября 2017 года.
Описание:
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Партнёрская программа:
Цитата:
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Окунитесь в фантастический мир и управляйте драконами, которые помогут Вам разбогатеть и получать стабильную прибыль без особых усилий длительное время на протяжении всей работы проекта.
Нанимайте различных драконов, которые будут 24 часа в сутки и 7 дней в неделю приносить Вам добычу в виде золота.
За продажу золота Вы будете получать награду в виде игровых монет, в пропорциях: 50% на баланс для вывода и 50% на баланс для покупок.
Курс: 100 ед. золота = 1 монета.
Так же за полученное золото Вы сможете улучшать своих драконов, чтобы получать больше прибыли.
Для найма драконов требуются Пещеры, где они будут обитать.
Стоимость пещеры составляет 2000 монет с баланса для покупок, а одна пещера вмещает в себя 5 драконов любого типа.
5% на счет для покупок и 5% на баланс для выплаты.
Платёжные системы:
для пополнения - Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, для вывода - Payeer.
Тип выплат:
автоматические.
Подарок:
1000 монет на баланс для покупок, 1 пещера на 5 драконов.
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