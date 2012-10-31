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Повелители драконов - dragonlordgame.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:51
#1
Мастер
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Адрес: Россия, Астрахань
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 2,058
Благодарностей: 3,611
УГ: 1
КП: 0.029
Повелители драконов - dragonlordgame.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.



"Повелители драконов".

Предлагаю к рассмотрению новую игру от группы Exgames. Старт - 21 сентября 2017 года.


Описание:

Цитата:
Окунитесь в фантастический мир и управляйте драконами, которые помогут Вам разбогатеть и получать стабильную прибыль без особых усилий длительное время на протяжении всей работы проекта.

Нанимайте различных драконов, которые будут 24 часа в сутки и 7 дней в неделю приносить Вам добычу в виде золота.

За продажу золота Вы будете получать награду в виде игровых монет, в пропорциях: 50% на баланс для вывода и 50% на баланс для покупок.

Курс: 100 ед. золота = 1 монета.

Так же за полученное золото Вы сможете улучшать своих драконов, чтобы получать больше прибыли.

Для найма драконов требуются Пещеры, где они будут обитать.

Стоимость пещеры составляет 2000 монет с баланса для покупок, а одна пещера вмещает в себя 5 драконов любого типа.
Маркетинг:




Партнёрская программа: 5% на счет для покупок и 5% на баланс для выплаты.

Платёжные системы: для пополнения - Payeer, Free-Kassa, Яндекс Деньги, для вывода - Payeer.

Тип выплат: автоматические.

Подарок: 1000 монет на баланс для покупок, 1 пещера на 5 драконов.


Мой вклад:



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