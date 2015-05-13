Changelly объявляет о сотрудничестве с Coinomi Wallet

Changelly, ведущая биржа криптовалют, сегодня объявила о сотрудничестве с Coinomi, старейшим и самым известным кошельком в криптоиндустрии. Coinomi полностью интегрировал API Changelly прямо в своем мобильном кошельке, что позволит пользователям легко переключаться между широким спектром перечисленных криптовалют.
Что такое Changelly?
Changelly - одна из самых популярных криптовалютных бирж, поддерживающая более 65 криптовалют, функционирующая на простом вебсайте по всему миру.
Биржа работает с 2015 года и уже получала доверие более 500 тысяч клиентов. Одна из ключевых особенносте заключается в том, что Changelly не имеет никаких лимитов и позволяет легко работать с большими суммами. Changelly также принимает банковские карты для мгновенной покупки криптовалюты, тем самым позволяя любому начать работать с биржей. Для взаимодействия с клиентами, Changelly организовала круглосуточную техподдержку для немедленного реагирования на запросы пользователей.
Что такое Coinomi?
Coinomi - это кошелек, обеспечивающий поддержку более 280 криптовалют, 168 фиатных валют и 25 языков.
Основанная в 2014 году, это самый старый и самый популярный кошелек с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Coinomi насчитывает сотни тысяч активных пользователей и его кошельки никогда еще не были взломаны. Кошелек также позволяет пользователям обменять криптовалюту (например Dogecoin на Litecoin) всего за несколько кликов, непосредственно из приложения с использованием встроенного обменника.
Сотрудничество
API Changelly интегрирован непосредственно в интерфейс Coinomi и позволяет пользователям мгновенно переключаться между валютами. Весь процесс обмена проходит через Poloniex, Bittrex и другие биржи, чтобы мгновенно определить наиболее конкурентоспособный курс на момент обмена. Несмотря на то, что Coinomi уже имеет встроенный обменник в приложении, они решили интегрировать Changelly из-за их основных преимуществ.
Мало того, что Changelly обеспечивает лучшие показатели для большинства торговых пар и поддержку больших сумм для торговли без ограничений, он также предлагает выгодную модель распределения дохода Coinomi. Для каждой успешной сделки, проходящей через биржу Changelly, Coinomi получает некий процент, который является выгодным для обеих сторон.
Константин Гладик, генеральный директор Changelly, заявил:
Мы будем предоставлять пользователям Coinomi большое количество криптовалют, доступных для обмена по разумным ставкам без каких-либо ограничений на сумму.
Джордж Кимионис, генеральный директор Coinomi , заявил:
Мы рады принести Changelly и предоставить нашим пользователям больше возможностей для обмена, чтобы им было предоставлено возможность выбрать наиболее выгодный способ. API-интерфейс и виджет Changelly для партнеров
Changelly имеет широкий спектр инструментов.Партнеры могут интегрировать в интерфейс своего проекта ссылку "Мгновенный Обмен" или "Настраиваемый Виджет". На сегодняшний день, Changelly уже сотрудничает с Jaxx, Coinpayments, Freewallet, Coinmarketcap, Coingecko, официальным кошельком NEM, кошельком Jerulida NXT, ShakePay и Uquid.
Перевод специально для MMGP.RU