Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,319 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Changelly объявляет о сотрудничестве с Coinomi Wallet

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:32
#1
elbrusinvest.ru
Премиум
 
Аватар Alcest
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,756
Благодарностей: 1,653
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
Changelly объявляет о сотрудничестве с Coinomi Wallet

Changelly, ведущая биржа криптовалют, сегодня объявила о сотрудничестве с Coinomi, старейшим и самым известным кошельком в криптоиндустрии. Coinomi полностью интегрировал API Changelly прямо в своем мобильном кошельке, что позволит пользователям легко переключаться между широким спектром перечисленных криптовалют.

Что такое Changelly?

Changelly - одна из самых популярных криптовалютных бирж, поддерживающая более 65 криптовалют, функционирующая на простом вебсайте по всему миру.
Биржа работает с 2015 года и уже получала доверие более 500 тысяч клиентов. Одна из ключевых особенносте заключается в том, что Changelly не имеет никаких лимитов и позволяет легко работать с большими суммами. Changelly также принимает банковские карты для мгновенной покупки криптовалюты, тем самым позволяя любому начать работать с биржей. Для взаимодействия с клиентами, Changelly организовала круглосуточную техподдержку для немедленного реагирования на запросы пользователей.

Что такое Coinomi?

Coinomi - это кошелек, обеспечивающий поддержку более 280 криптовалют, 168 фиатных валют и 25 языков.
Основанная в 2014 году, это самый старый и самый популярный кошелек с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Coinomi насчитывает сотни тысяч активных пользователей и его кошельки никогда еще не были взломаны. Кошелек также позволяет пользователям обменять криптовалюту (например Dogecoin на Litecoin) всего за несколько кликов, непосредственно из приложения с использованием встроенного обменника.


Сотрудничество

API Changelly интегрирован непосредственно в интерфейс Coinomi и позволяет пользователям мгновенно переключаться между валютами. Весь процесс обмена проходит через Poloniex, Bittrex и другие биржи, чтобы мгновенно определить наиболее конкурентоспособный курс на момент обмена. Несмотря на то, что Coinomi уже имеет встроенный обменник в приложении, они решили интегрировать Changelly из-за их основных преимуществ.

Мало того, что Changelly обеспечивает лучшие показатели для большинства торговых пар и поддержку больших сумм для торговли без ограничений, он также предлагает выгодную модель распределения дохода Coinomi. Для каждой успешной сделки, проходящей через биржу Changelly, Coinomi получает некий процент, который является выгодным для обеих сторон.

Константин Гладик, генеральный директор Changelly, заявил:
Мы будем предоставлять пользователям Coinomi большое количество криптовалют, доступных для обмена по разумным ставкам без каких-либо ограничений на сумму.
Джордж Кимионис, генеральный директор Coinomi , заявил:
Мы рады принести Changelly и предоставить нашим пользователям больше возможностей для обмена, чтобы им было предоставлено возможность выбрать наиболее выгодный способ.
API-интерфейс и виджет Changelly для партнеров

Changelly имеет широкий спектр инструментов.Партнеры могут интегрировать в интерфейс своего проекта ссылку "Мгновенный Обмен" или "Настраиваемый Виджет". На сегодняшний день, Changelly уже сотрудничает с Jaxx, Coinpayments, Freewallet, Coinmarketcap, Coingecko, официальным кошельком NEM, кошельком Jerulida NXT, ShakePay и Uquid.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸ФИНТЕХ-ТРЕНДЫ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸ICO ОБЗОРЫ ▸ТОПОВЫЕ ХАЙПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ULedger объявляет о сотрудничестве с городом Бойсе для создания Blockchain ULedger Alcest Горячие новости 0 14.09.2017 13:45
Rivetz объявляет о сотрудничестве с Telefonica Alcest Горячие новости криптовалют 0 08.09.2017 22:21
BitJob объявляет о сотрудничестве с ведущими учебными заведениями Alcest Новости криптовалют 0 31.08.2017 19:30
Monkey Capital объявляет о сотрудничестве с Digital Developers Fund Alcest Новости криптовалют 0 27.07.2017 06:24
Сервис обмена криптовалют Changelly анонсировал сотрудничество с Jaxx Wallet kislov Новости криптовалют 0 09.07.2017 11:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Military-Profits - military-profits.com
От uHYIPs в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MirinTheAesthetics brah
Курс доллара упал ниже 50 рублей
От MirinTheAesthetics brah в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Nexjkee
Жду совета
От Nexjkee в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватара нет
Вопрос про пополнение через Wire transfer
От NataliUS в разделе «Другие платежки»
Аватар Drum13
Нефтяные компании России бессмертны
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
В ближайшие пару лет Uber будет оцениваться в $100 млрд — инвестор
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
423,319
Тем
489,872
Сообщений
12,205,814

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram